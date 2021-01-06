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案799英籍男子帶變種病毒來台　張上淳：重症住院中

記者劉雅文/台北報導

2021-01-06 16:01:56｜2021-01-06 16:02:01

醫護人員/新冠病毒/COVID/疫情
▲急追英國變種病毒，指揮中心今天公布台灣再增2例英國病種病毒。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情持續延燒，英國也傳出更具傳染力的變種病毒，為了落實防疫，中央流行疫情指揮中心，先前特別施行英國專案採檢，指揮官陳時中今（6）天下午召開例行記者會時證實，國內再增2例英國變種病毒。
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根據指揮中心表示，這四株變種病毒分別來自案791、792、793、799，其中專家小組召集人張上淳表示，目前尚有一名使用呼吸器的重症病患，且也證實為70多歲、新增的英國病毒株之一，經推斷為案799英籍男子。不過指揮官陳時中也解釋，英國變種病毒是散佈會比較快，治療症狀沒有特殊變化，個案重症是因為有些其他因素，跟英國變種病毒沒有關係。
案799去年12月18日來台探親，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住所居家檢疫；個案12月26日起有乾咳及活動後呼吸喘情形，29日因全身倦怠及喉嚨痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢遭確診，但是個案Ct值僅19，顯示剛發病且病毒量高。

另有一名赴英國留學的本國籍20多歲男性為案791，也感染英國變種病毒，案792則是倫敦飛台北班機的10多歲發燒少年以及案793是與10多歲少年（案792）同一班機入境台灣，英國籍30多歲男性。

而先前越南發現台灣輸出病例，究竟是在台灣感染還是偽陽性，指揮中心發言人莊人祥今天也表示，個案在台接觸者共9位，包括先生、弟弟還有其他移工，9人PCR跟血清檢驗都是陰性，目前個案在當地還有再檢驗一次，雖然目前還沒有公佈，但莊人祥表示，還是懷疑偽陽性機率大一點。

至於先前案719的浙江台商染疫，且居家檢疫期間所居住防疫旅館，曾有另一確診者，是從德國入境的案693，案719是否為本土個案？陳時中今天也公布基因定序結果，顯示浙江台商病毒株與案693相同，張上淳表示，還是浙江台商在上海浦東機場返台當日，遇上機場內1萬6千人的大規模採檢，曾一度造成混亂，研判還是當時受到感染的機率比較大。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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