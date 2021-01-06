案799英籍男子帶變種病毒來台　張上淳：重症住院中

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案799去年12月18日來台探親，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住所居家檢疫；個案12月26日起有乾咳及活動後呼吸喘情形，29日因全身倦怠及喉嚨痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢遭確診，但是個案Ct值僅19，顯示剛發病且病毒量高。
另有一名赴英國留學的本國籍20多歲男性為案791，也感染英國變種病毒，案792則是倫敦飛台北班機的10多歲發燒少年以及案793是與10多歲少年（案792）同一班機入境台灣，英國籍30多歲男性。
而先前越南發現台灣輸出病例，究竟是在台灣感染還是偽陽性，指揮中心發言人莊人祥今天也表示，個案在台接觸者共9位，包括先生、弟弟還有其他移工，9人PCR跟血清檢驗都是陰性，目前個案在當地還有再檢驗一次，雖然目前還沒有公佈，但莊人祥表示，還是懷疑偽陽性機率大一點。
至於先前案719的浙江台商染疫，且居家檢疫期間所居住防疫旅館，曾有另一確診者，是從德國入境的案693，案719是否為本土個案？陳時中今天也公布基因定序結果，顯示浙江台商病毒株與案693相同，張上淳表示，還是浙江台商在上海浦東機場返台當日，遇上機場內1萬6千人的大規模採檢，曾一度造成混亂，研判還是當時受到感染的機率比較大。
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