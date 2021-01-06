景氣回溫大展店　燒肉集團看準打工族祭破200時薪徵才

去（2020）年受到疫情影響，許多餐飲業計畫被迫延宕，隨著台灣防疫有成，今（2021）年起許多業者也加入展店腳步，知名燒肉集團今（6）日宣布，由於今年預計展店5至10間，因此大舉徵才、釋出百位職缺，更以200元時薪吸引年輕族群，更有機會晉升儲備幹部。

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乾杯集團今日宣布自3月1日起，推出全新徵才計劃招募計時員工，時薪最高上看240元，同時推出「乾杯之星培訓計畫」，主打計時社員起薪200元，預計開出百位職缺，挑戰餐飲業最高時薪。

集團表示，今年台灣事業將全力衝刺牛肉核心事業，積極加速展店步伐，預計展5至10家店鋪，因此大舉徵才，全新徵才計畫，招募領班階級以下的時薪制員工，並祭出起薪200元的培訓計劃，時薪社員於訓練階段時即可把握機會考核，後續若轉為月薪社員，將會直接從領班階級開始，升遷速度更快，藉此保留人才，創造勞資雙贏。





集團人力資源部高婷莉經理表示，品牌熱情、歡樂的服務印象深植在客人心裡，許多年輕人從大學時期就於集團旗下各店鋪打工，近年來更觀察到不少人除了正職工作以外，期望透過兼職打工，能在短時間內，以高時薪賺取額外收入。

看準年輕人市場，集團表示，會依不同品牌，通過站區考核即可加薪，時薪最高上看240元，更首度開放時薪社員領取業務獎金資格，單月最高可領到5千元，而打工時期若通過各站區考核，畢業後將可直接轉為領班以上的月薪社員，打破畢業即失業的迷思。