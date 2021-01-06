美罕見高調與台政治軍事對話 綠委：拜登上任前有所準備
新頭殼newtalk
2021-01-06 19:42:56
美國國務院於當地5日晚間，罕見高調宣佈將在台灣時間7日上午，由國務院政軍局助卿古柏（Clarke Cooper）作為美方代表，透過視訊與台進行政治軍事對話。對此，民進黨籍立委羅致政於臉書發表看法，認為此舉為拜登上任前，面對中國解放軍步步進逼而有所準備。
羅致政發文表示，美國國務院罕見公布將與台灣進行「政治軍事對話」視訊，預計是針對區域情勢、軍事合作、軍售交換意見，他認為台灣是印太地區的和平穩定關鍵，面對中國解放軍步步進逼的狼子野心，拜登在1月20日就任前要有所準備，也因此台美必須進行公開、正式的軍事對話。羅致政接著提及環球時報在上個月舉行的2021年會，多數與會者主張中國應該「以武促和」的壓制手段，逼迫台灣上談判桌談統一，也因此中國在台灣海峽的軍事動作頻繁，持續挑釁、霸凌，逼得區域越來越緊張，其實這樣對印太地區各國都沒有好處。
文末，羅致政直呼兩岸是必須和平共存的，但那是要在互相尊重對方國家主權的情況下，坐下來好好談，絕對不是用武力就可以逼出和平。也因此美國以這樣對談的方式，表示對台灣的支持，幫助台灣捍衛自由民主，才是對印太區域局勢最好的做法。
新聞來源為Newtalk 新頭殼