宋仲基工作穿破襪！窮到活不下去　認了「真的是乞丐」

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金泰梨飾演韓國影史上第一位女船長，電影裡她戴著波音太陽眼鏡，拿著雷射槍穿梭在宇宙之間，被稱做「魔女」或「這一區的瘋子」，可見在劇中是名霸氣人物。金泰梨透露，雖然飾演的女船長外型很酷，但卻是個內心相當溫暖的人，這也是她會接演本片的原因。金泰梨對於飾演韓國影史上第一位女宇宙船長，坦言相當興奮，只要聽到有人叫自己一聲船長，她都會開心回應道謝。
陳善奎片中以雷鬼髮型登場，他當初為了符合導演所希望的「在外型上有所突破」，所以去做雷鬼頭，沒想到一弄就是15個小時，讓他有了「若成果不佳乾脆理成光頭的打算」。導演趙聖熙對此爆笑補充，說對方弄造型時自己也在現場，還因為弄得太久不小心睡著。陳善奎更進一步透露，拍攝期間曾有工作人員願意幫洗頭，不過一聽到得花5個小時，讓他牙一咬決定4個月都不洗頭。
柳海真片中因為飾演機器人的關係，期間都是以動態捕捉的方式拍攝，原本預設只要配音就好，但他求好心切，儘管沒有在銀幕上現身，仍背上感應設備在現場跟著大家對戲，讓其他演員可以更加投入在劇情中，敬業態度讓導演十分感動與感謝。
《勝利號》故事背景設定在2092年，地球將無法居住，「勝利號」是以打撈太空垃圾維生的宇宙飛船，宋仲基飾演問題飛行員，金泰梨飾演船長，陳善奎飾演黑幫頭目出身的駕駛員，柳海真飾演愛嘮叨的機器人，他們在一次事件中發現一位七歲女孩，在意識到她是被宇宙警察通緝的大規模殺傷性武器「類人類機器人」後，決定要以其換取贖金的故事。《勝利號》2月5日獨家在Netflix上線。