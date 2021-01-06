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宋仲基工作穿破襪！窮到活不下去　認了「真的是乞丐」

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-01-06 16:35:57

▲宋仲基在新片《勝利號》飾演窮到活不下去的飛行員，為了錢什麼都願意做。（圖／Netflix）
▲宋仲基在新片《勝利號》飾演窮到活不下去的飛行員，為了錢什麼都願意做。（圖／Netflix）
韓國影史首部宇宙科幻電影《勝利號》，由宋仲基率領金泰梨、陳善奎、柳海真等人出演。最新預告中，宋仲基穿著露出腳指的破襪子登場，他受訪表示，這次飾演窮到快活不下去的飛行員，也是四位主角中最窩囊的人，只要能賺錢，什麼事都願意做，媒體問他「這樣是乞丐嗎？」他承認：「真的是乞丐啊！」更幽默說是為了錢接演該片，重現劇中角色一切以錢為優先的個性。
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▲宋仲基自認片中是乞丐。（圖／Netflix）
▲宋仲基自認片中是乞丐。（圖／Netflix）
金泰梨飾演韓國影史上第一位女船長，電影裡她戴著波音太陽眼鏡，拿著雷射槍穿梭在宇宙之間，被稱做「魔女」或「這一區的瘋子」，可見在劇中是名霸氣人物。金泰梨透露，雖然飾演的女船長外型很酷，但卻是個內心相當溫暖的人，這也是她會接演本片的原因。金泰梨對於飾演韓國影史上第一位女宇宙船長，坦言相當興奮，只要聽到有人叫自己一聲船長，她都會開心回應道謝。
陳善奎片中以雷鬼髮型登場，他當初為了符合導演所希望的「在外型上有所突破」，所以去做雷鬼頭，沒想到一弄就是15個小時，讓他有了「若成果不佳乾脆理成光頭的打算」。導演趙聖熙對此爆笑補充，說對方弄造型時自己也在現場，還因為弄得太久不小心睡著。陳善奎更進一步透露，拍攝期間曾有工作人員願意幫洗頭，不過一聽到得花5個小時，讓他牙一咬決定4個月都不洗頭。

柳海真片中因為飾演機器人的關係，期間都是以動態捕捉的方式拍攝，原本預設只要配音就好，但他求好心切，儘管沒有在銀幕上現身，仍背上感應設備在現場跟著大家對戲，讓其他演員可以更加投入在劇情中，敬業態度讓導演十分感動與感謝。

《勝利號》故事背景設定在2092年，地球將無法居住，「勝利號」是以打撈太空垃圾維生的宇宙飛船，宋仲基飾演問題飛行員，金泰梨飾演船長，陳善奎飾演黑幫頭目出身的駕駛員，柳海真飾演愛嘮叨的機器人，他們在一次事件中發現一位七歲女孩，在意識到她是被宇宙警察通緝的大規模殺傷性武器「類人類機器人」後，決定要以其換取贖金的故事。《勝利號》2月5日獨家在Netflix上線。
▲▼宋仲基（中）新電影飾演給錢就辦事的飛行員。（圖／Naver電影）
▲▼宋仲基（中）飾演給錢就辦事的飛行員。（圖／Netflix）
▲勝利號
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