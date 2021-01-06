威脅「開飛機撞國會大廈」 紐約接獲恐攻音檔曝光
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-01-06 17:31:35｜2021-01-06 17:34:12
美國紐約多名航管人員接獲恐怖攻擊威脅，對方宣稱將在當地時間6日，「開一架飛機撞向國會大廈，為（伊朗將領）蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）報仇。」這段音檔已經曝光，目前尚未查出威脅者的確切身分，但美國當局認定此一警告並不可信。
美國總統川普於去年1月3日日下令發動空襲，以一枚從無人機發射的飛彈將伊朗革命衛隊領袖蘇萊曼尼擊斃，之後伊朗與美國關係陷入冰點，伊朗官員誓言採取報復行動，替蘇雷曼尼討回公道。蘇雷曼尼的繼任者加尼（Esmail Ghaani）曾公開宣稱，伊朗毫不畏懼與強權交鋒，並警告美國「在你自家門前，可能有人會想回應你所犯下的罪行」。據了解，紐約航管人員收到恐攻威脅語音訊息透露，美國國會6日確認選舉人票當天，「將有人駕駛一架飛機撞向國會大廈，為蘇萊曼尼報仇。」
美國國防部等機構已聽取相關簡報，但目前威脅者的身分仍有待釐清，政府並不認為這次的威脅有可信度，但仍不敢放鬆警戒，航管人員已於5日接獲通知提高戒備，一旦有任何威脅或飛機偏離航道的狀況發生，必須即刻向上呈報。
美國聯邦調查局（FBI）並未針對此事發表評論，但強調會嚴肅對待暴力威脅，而美國聯邦航空總署（FAA）則表示，現正與執法部門接觸了解中。