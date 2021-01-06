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NCC點名9萬支手機有資安問題　台灣大緊急全面召回

記者賴志昶／台北報導

2021-01-06 16:24:38｜2021-01-06 16:25:24

台灣大哥大門市
▲台灣大哥大自有品牌AMAZING A32手機今（6）傳出有資安疑慮。（圖／NOWnews資料照）
國家通訊傳播委員會（NCC）今（6）表示，根據刑事警察局提供情資顯示，台灣大哥大自有品牌AMAZING A32手機特定版本內建軟體查有資安疑慮，經查該款手機共9萬餘支，用戶約7600人。對此，台灣大宣布，即日起全面召回該款手機，若用戶於8日前持該手機到門市回收且申辦指定專案，可獲千元手機折抵金，並額外有帳單金額減免千元。
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NCC說明，該會接獲刑事警察局相關情資，進而發現該款手機製程中被暗中植入惡意程式，手機成品由台灣大哥大冠名授權品牌來台銷售，國人購買並使用手機時，詐騙集團可利用該手機門號向遊戲公司申請遊戲帳號，遊戲公司傳送遊戲認證碼簡訊到該門號時，簡訊同時回傳給詐騙集團並申辦完成遊戲帳號（即人頭遊戲帳號）後自動刪除；詐騙集團騙取遊戲點數，以海外IP將點數儲值至該人頭遊戲帳號內，使不知情的手機使用者變成詐騙集團的人頭。
NCC強調，該會接獲情資後，即主動檢測該款手機與其他電信業者自有品牌手機，除該款手機外，其他自有品牌手機尚無發現類似情事；該款手機包含使用中、尚未售出、已淘汰或未使用者，共9萬餘支；截至去年12月20日止，台灣大哥大仍使用該款手機的用戶約7600人；其餘使用中手機可能為號碼可攜至其他行動通信業者用戶持有，NCC已令台灣大立即清查並通知所有持有者並全責善後處理。

NCC表示，此次事件凸顯由中國廠商設計製造，以台灣品牌對外銷售的大陸白牌手機，存有資安疑慮；為確保廣大手機用戶的消費者權益，NCC已針對大陸白牌手機採行2大應處措施。

首先，NCC要求，行動業者自有品牌手機在大陸製造者，須符合資安標準才可販售」：另外，大陸品牌手機、行動業者自有品牌陸製手機，將納入年度抽測標的，抽測結果不符合產業資安標準者，將要求手機製造商或業者儘速改善。

NCC強調，為確保使用該款手機用戶之權益，已要求台灣大哥大於研採相關善後補救方案時，應包含所有使用該款手機用戶（含號碼可攜至其他業者用戶），且必須兼顧用戶接取方案便利性。

針對該起事件，台灣大發表聲明指出，接獲合作廠商「力平國際公司」通知，由其負責生產製造的Amazing A32手機，因強化資安防護需全面召回進行安全性軟體升級；台灣大接獲通報後，承諾將與力平充分合作，全力協助用戶將手機作業系統升級至最新2.0版本。

台灣大強調，本次Amazing A32手機所升級的軟體，是採用最新 V2.0版，經送請全國認證基金會（TAF）認證的國家級資安測試實驗室「財團法人電信技術中心（TTC）」執行檢測，已確認符合台灣資通產業標準協會（TAICS）所公布《智慧型手機系統內建軟體資安標準》及《智慧型手機系統內建軟體資安測試規範》資安檢測項目，已無資安疑慮。
台灣大指出，用戶即日起至該公司直營門市、8日起可至本公司加盟門市申辦機款回收改辦新機等業務；用戶也可持Amazing A32手機至門市回收且申辦指定手機專案，即提供1000手機折抵金，並額外提供帳單金額減免1000元。
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