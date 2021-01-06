不遵守防疫！7名無良粉絲爽看五月天演唱會 下場出爐
娛樂中心／綜合報導
2021-01-06 16:29:29｜2021-01-06 16:32:36
五月天去年12月31日至今年1月2日在桃園國際棒球場連辦3場大型演唱會，未料，會場共揪出7位粉絲違反自主健康管理期規定入場，桃園市衛生局今（6日）對其中4人開罰3萬元，另3人開罰7萬元罰緩。
中央流行疫情指揮中心去年12月22日發出公告，規定居家隔離、居家檢疫、自主健康管理期間者，不得前往參與大型集會活動，沒想到，衛生局一連2天在五月天演唱會查獲7位粉絲違反自主健康管理期規定參加演唱會。桃園市衛生局今發新聞稿表示，依傳染病防治法規定，居家隔離及檢疫者，應於隔離及檢疫期滿後，再進行7天的自主健康管理，如有違反規定者，可依法分別處以新台幣6萬至30萬元，以及1萬至15萬元罰鍰。
對於違規的這7位民眾，桃園市衛生局今依自主健康管理期屆滿的日數開罰，當中4人因還有1日才解除健管，開罰3萬元，另3人還有3日解除的則處以7萬元罰鍰。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。