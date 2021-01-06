社會宅反應賦稅漲租金 綠委提修法社宅免房屋、地價稅
記者吳承翰/台北報導
2021-01-06 16:29:48
台北市明倫社宅租金三房型的租金高達4萬元，引起社會譁然。針對社會宅如何在能夠永續經營、民眾也負擔得起之間找到解決之道，立委江永昌6日表示，現行《住宅法》對於社會住宅的地價稅、房屋稅免徵期只有10年，導致地方政府將10年以後的房地稅列入成本，租金便跟著漲，因此提出修法將租稅優惠年限取消。
江永昌指出，由於現行《住宅法》僅授權地方政府於5至10年之年限內對社宅減免地價稅及房屋稅，地方政府為了不辦社會宅辦到虧錢，要將10年後的房地稅納入成本，反應在租金上。台北市，目前規劃46處社宅，總成本1633億中，房屋稅及地價稅就佔了424億，佔成本的4分之1。江永昌認為，若待《住宅法》減免社宅房地稅之年限將至，再修法延長並無助降低目前社宅租金高漲，因為地方政府無從確保10年後能修法延長，勢必先將10年後之房地稅列為成本、轉嫁由承租戶承擔。
江永昌提出《住宅法》第22條修正草案，將社會住宅興辦過程中，減免地價稅及房屋稅的租稅優惠年限取消，讓地方政府可視情況延長租稅優惠年限，減輕社會住宅的成本，降低社會住宅租金對民眾造成的負擔。另外，民眾黨也提出修法版本，提案說明指出，社會住宅興辦營運年限為55年，但現行條文在租稅減免優惠年限僅10年，導致後續期間的稅金成本必須攤提，租金定價難以降低，因此提案將免稅的期限訂為55年，保有地方政府實際運作的彈性。