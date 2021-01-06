被爆「女友照片都不同」　KID失控暴打黃秋生

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KID反擊黃秋生，「我服侍過滿多大哥，他算是數一數二難搞，他有他的堅持，我不會否決他，但是有很多摩擦是真的。」有一次在屏東國小出外景，黃秋生猜拳真甩巴掌，KID直接翻臉：「我真的生氣。」導演私下還問KID有沒有走心。不過3人同住飯店也培養出好感情，2瓶紅酒下肚，KID彈吉他、黃秋生吹口琴，讓KID見識到：「其實他很感性、很浪漫。」
談到黃秋生入籍進度？KID說：「我一直叫他搬到台北我家附近，這樣我可以照顧他。」KID和宋柏緯也私下競賽，看錄完節目之前，誰可以先拿到黃秋生的電話？黃秋生一聽當場承諾：「等一下給你。」完成兩人心願，黃秋生也被爆料，包包一定會放手電筒和1把「秋生刀」，原來因為台灣常常地震，養成黃秋生防身習慣。
KID先前在臉書上曬李佳穎情侶合照，他解釋是拍好玩的：「李佳穎的臉就是超騙人的啊，就覺得我在誘拐未成年少女，感覺『妳也太精緻了吧』。」拍出來的浪漫效果讓兩人都滿意，女友也同意他PO？KID說：「有。」黃秋生看他臉紅笑說：「我聽說他很瘋狂，認識之後發現，我覺得沒有什麼的話題，他反應很大，會臉紅，比起我年輕的時候，很保守其實。」
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