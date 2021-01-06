國民黨：不樂見港府大舉逮捕53名民主派人士
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-01-06 16:51:01
香港警方今天(6)以涉嫌違反港版國安法為由，大舉逮捕53名民主派人士，國民黨表達高度關切，「如果港府的執法會造成寒蟬效應，實質限縮香港社會民主發展的後果，都是國民黨所不樂見的」，甚至可能傷及兩岸關係與台灣民眾的信心。
國民黨強調，長期以來秉持支持香港自由民主的立場關心港人處境，近幾年來，香港民主自由的發展，確實有令人憂慮的地方。國民黨認為「要得到人心，才能長治久安」，任何破壞言論自由，傷及個人自由，都有礙香港的民主發展，呼籲北京與港府在處理香港民主自由方面，應該特別謹慎和包容，避免限縮或破壞香港自由民主的發展。國民黨認為，港府表達「初選會令未來選舉不公平」的看法，基本上是過度憂慮了，因為從台灣的經驗來看，初選過程對民主制度的功能，整體而言是正面的。香港民主若要繼續發展，一定要容許在社會穩定的基礎上進行制度創新。穩定的政黨競爭，會讓香港社會更自由、更有活力，不但民主派可以辦初選，建制派也應該辦初選，如此形成穩定的兩個或數個政黨，香港的民主才能成長茁壯，陸港關係也才能穩健發展。
國民黨指出，任何民主政黨都會以「在議會過半」達到監督政府的最佳效果為目標，如果港府只因為施政可能受到強力監督，就限制港民表達自由和建立穩定政黨體系的理想，不但過度反應，也是得不償失。國民黨呼籲港府，港版國安法的使用應要極為審慎，「顛覆國家政權罪」要有最嚴格的界定，畢竟香港自主性和行政程序的透明如果不再令人信服，傷害的不只是香港的民主自由，也會波及兩岸關係。