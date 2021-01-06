台灣守住疫情全靠運氣？醫揭「關鍵」打臉：看誰笑到最後
編輯中心/綜合報導
2021-01-06 16:59:31
新冠肺炎仍在全球造成嚴重危害，台灣則因為防疫有成被視為標竿，不過日前《紐約時報》一篇報導認為，台灣防疫有成「靠了點運氣」，並指台灣現有的隔離政策並非長久之計，更可能會在疫苗開打後遭到全球孤立。對此，前台大感染科醫師孔祥琪也在今（6）日揭開背後關鍵打臉：「看誰笑到最後」。
日前《紐約時報》一篇由Raymon Zhong撰寫的報導稱，台灣的生活「正常到令人毛骨悚然」，所倚靠的除了嚴格把關國境，也靠了點運氣，邊境管制政策防止染疫者湧入，但當世界各國在施打疫苗放鬆防線後，台灣恐在經濟與政治上受到孤立。孔祥琪對此說法則不認同，「台灣能夠守這麼久，不能全都歸功好運，邊境檢疫的『14+7』是絕對是其中關鍵，也就是入境者14天居家或集中檢疫，後續加上7天的自主健康管理，將所有可能發病病例擋在社區外，當然持續守下去對經濟及醫療影響最小，反觀其他國家多半早已出現社區感染，決戰點早已不在邊境」。
至於疫苗部分，孔祥琪認為這仍有許多變數，由於歐美施打率可能無法達到群體免疫，疫苗長期保護力也還未知，對於變種病毒株的效果也待釐清，目前討論疫苗照護議題尚嫌太早。
孔祥琪也指出，台灣能撐到現在絕不可能光靠運氣，可惜紐時文章沒有看清這點，「新冠防疫還沒結束，可能差不多到下半場了，要看下去才知道誰能笑到最後。總之，戴上你的口罩，準備好你的酒精乾洗手，我們再守六個月，讓世界震驚吧！」（編輯：潘毅）
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