「進口就是強迫吃美豬」？律師酸：你有被逼買藍寶堅尼嗎

政府於元旦開放含萊克多巴胺的美豬進口，引起各界正反聲浪論戰，而律師林智群對此則表示「進口就是強迫你吃啊？那台灣也進口藍寶堅尼，你有被強迫買嗎？」，更與貼文下方質疑此言論的網友激辯，強調劑量才是重點，更針對網友不滿開放美豬進口一事表示「既然說不要鎖國要走出去，那就麻煩一下做點功課，學一點基本國際貿易知識」。

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林智群律師今（6）日發文表示，對於萊豬萊牛「劑量才是重點，任何食物，即使是水，喝多了還是可能水中毒，對身體有害」，此外更引述毒理學專家招名威的說法，解釋一個75公斤的人得一次吃超過750公斤殘留量10ppb的豬肉，才會達到最低不良影響的劑量。

▲毒理學專家招名威教授指出「吃瘦肉精中毒」是真的，但要吃到出現中毒症狀必須先討論攝取的「劑量」多寡。（圖／翻攝自招名威臉書）

而針對這個說法，林智群律師更解釋比起肉裡面的萊劑，就算換成糖、酒、水或其他食物，一下子吃那麼多都會生病，問題在於「劑量過大」，更諷刺指出「其實有些人根本不用擔心吃到殘留萊劑會死掉，在那之前，先擔心笨死的問題，還比較實在」。

另外也有網友質疑歐盟能拒絕美國進口，為何台灣卻做不到，林智群則解釋「貿易談判本來就是好幾年的事情」，更舉中國和歐盟談了7、8年才拍板定案為例，「歐盟市場多大，台灣市場多大，可以比嗎？日本韓國市場比我們大，都開放美豬了，我們比較厲害就是了？要說換什麼，台灣豬肉之前因為口蹄疫問題沒辦法出口，現在拔針了可以出口了，我們也想賣到美國去，然後你說美國豬肉不能進來？」

▲林智群律師發文表示市場本來就是互通有無。（圖／翻攝自林智群律師臉書）

最後林智群也直言，「國際貿易就是這樣，你要別人開放市場，別人也會要求你開放市場」，不可能有只想要東西，卻不想給別人的道理，反酸提問網友「既然說不要鎖國要走出去，那就麻煩一下做點功課，學一點基本國際貿易知識，好嗎？」。

至於民眾質疑他以「藍寶堅尼」來比喻「美豬」，林智群稍早也補充表示，自己是按照網友「

」的邏輯將美豬代換，如果照網友說法來看這個邏輯若是正確，照理來說代入任何物品都不該覺得荒謬，最後更總結「

（編輯：楊智傑）