借閱證也是藝術品！「基隆美展得獎作品」讓您隨身帶著走
記者孫唯容/基隆報導
2021-01-06 16:50:39｜2021-01-06 17:03:49
基隆市文化局今（6）日公布2021年限定版的新生兒借閱證卡面，特別選用「2020基隆美展」西方媒材類基隆獎作品《雨過天晴》作為卡面，祝福雨港基隆的孩子們，也能如雨後天晴般展現生命力。
文化局長陳靜萍表示，延續「借閱證也能是藝術品」扎根美感教育的理念，也期待讓每一位出生的小朋友能馬上領到當年度限定版借閱證，在去年首度將借閱證結合基隆新銳畫家許志偉的作品《港都的漫遊》，鋼彈機器人飛越基隆港上空大獲好評，共計有2,007名新生兒獲得，也令人期待今年版本。陳靜萍說，今年特地從「2020基隆美展」西方媒材類基隆獎選出，以畫家朱慧芬作品《雨過天晴》作為卡面，此作品以描寫港邊在雨後初放晴的景象，除了鼓勵孩子欣賞藝術作品外，也祝福每位在基隆雨港出生的孩子們，都能不畏風雨茁壯長大，在雨過天晴後力展豐沛生命力。文化局指出，《雨過天晴》被評為「精彩描繪出雨後漁港的在地精神」，光影的掌握帶出了擾攘的氛圍，也讓觀者有身歷其境之感，有鑒於2020年疫情影響與今年基隆雨季雨多，雨過天晴後的展望也令人期待，2021年限定版的新生兒借閱證卡面一共準備了2,500張，隨新生兒戶籍登記的禮袋一併發送。