港警逮捕53名民主派人士 搜查72個處所、凍結160萬港元
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-06 16:56:54
香港警察國家安全處（國安處）今（6）日上午大動作逮捕53名民主派人士，指去年民主派舉行立法會初選涉嫌違反《港區國安法》「顛覆國家政權罪」。香港國安處高級警司李桂華下午對拘捕行動進行說明，警方跨部門共調動千人拘捕45男、8女，並搜查72個處所、凍結與案件有關的160萬港元。
綜合港媒報導，香港國安處高級警司李桂華表示，今日自清晨警方共派出1000名國安處、刑事總部、總區重案組及機動部隊人員，至香港各區，針對參與民主派初選「35+」、攬炒香港計劃的人士進行拘捕行動，共拘捕53人（45男8女），年齡介於23至64歲之間。李桂華表示，被逮捕者中有6人涉嫌「組織及策劃」顛覆國家政權、47人涉嫌「參與」顛覆國家政權罪。香港警方持法院手令搜查72處地方，並向4間傳媒公司送達「物料提交令」，以取得的資料、凍結與案件相關的160萬港元。對於民主派初選違反國安法的理由，李桂華解釋，「35+」目的是在立法會取得過半席次就有機會令香港癱瘓，計畫當選者進入議會後要兩次否決財政預算案，並迫使特首辭職，令政府不能運作的計畫涉嫌國安法。李桂華表示亦表示，今次執法行動主要針對有策略及有系統地想癱瘓特區政府的人士，對於沒有證據顯示有參與的人士，如在7月11及12日投票的香港市民，警方不會展開刑事調查。協辦民主派初選的香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，不認為活動涉及觸犯「顛覆國家政權罪」，同時向港人保證60萬參與投票市民的個人資料已經徹底銷毀。