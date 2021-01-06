影／2021第二屆彰化國際賽車節　總造價破億

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由彰化縣政府指導，台灣極限賽車運動發展協會主辦的「2021第二屆彰化國際賽車節」去年已成功為彰化縣打響第一炮！賽事將於1月9日至10日在彰化高鐵站登場，活動當天快閃的是全球限量20台的傳奇超跑，總造價超過新臺幣1億元，邀集產官學各界共襄盛舉，見證賽車產業發展重要里程碑。

▲2021第二屆彰化國際賽車節，賽事將於1月9日至10日在彰化高鐵站登場。（資料照 圖／記者陳雅芳攝，2021.01.06）

台灣極限賽車運動發展協會說，封街拉力賽是一種道路封閉運動計時賽，比賽距離全長5KM的柏油賽道。本次賽事國內開放200個報名名額，也邀請到國際頂尖車隊參賽，共分為廠車統規組、一般街車組、飄移組及俱樂部包組，四組同台較勁，參加4回合的計時賽，以及新增二輪的0-200直線加速賽並搭配美食攤商區、農夫市集以及汽機車和改裝配件展覽，打造以美食、農業、汽車、旅遊為主題的活動。

主辦單位表示，這次活動最大特色是賽道將重新設計規劃比去年更多一倍的觀賽路段及神秘隱藏關卡!並且這次加入了更多的參賽車輛，光車手已有200多位參賽，參與的廠商區域高?50間以上品牌設攤，這次另外為了讓更多人看到彰化汽車相關產業的傑出表現。

▲台灣極限賽車運動發展協會說，封街拉力賽是一種道路封閉運動計時賽，比賽距離全長5KM的柏油賽道。（資料照 圖／記者陳雅芳攝，2021.01.06）

本次活動也結合台灣柏釧ＢＣ、帝寶工業、避震器廠商、為升電裝、正新輪胎、建大輪胎…等共同參與合作；希望藉由推動賽事，整合各界資源、吸引國際車手與相關產業鏈發展，促進農業、汽車工業三方交流，帶動彰化觀光產業向上提升，並推動國際賽事機構來彰化舉辦，促進產業及經濟發展，造就出更多的就業機會與商務契機，為更多台灣產業打造出一級棒的台灣國際舞臺！

▲由彰化縣政府指導，台灣極限賽車運動發展協會主辦的「2021第二屆彰化國際賽車節」去年已成功為彰化縣打響第一炮。（資料照 圖／記者陳雅芳攝，2021.01.06）

台灣極限賽車運動發展協會希望能讓更多民眾認識賽車運動，歡迎民眾密切關注《FUN城市賽車FuncityRacing》粉專第一手消息，期盼帶給彰化縣一個專業同時兼顧安全與刺激的新型態娛樂。並誠摯地邀請您1/9、10一同參與活動。