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影／發揚大愛　7輛復康巴士總價值逾千萬捐贈彰縣府

記者陳雅芳／彰化報導

2021-01-06 17:12:49

復康巴士
▲彰化縣政府辦理彰化縣身心障礙者小型復康巴士聯合捐贈暨啟用儀式，王惠美希望滿足縣內身障朋友外出需求。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.06）
 
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「彰化縣身心障礙者小型復康巴士聯合捐贈暨啟用記者會」（6）日上午在縣府前廣場舉行，彰化縣長王惠美出席頒發感謝狀及正式啟用捐贈的車輛，王惠美說，復康巴士就像是弱勢以及身障朋友的雙腳，讓他們可以走出家庭，多接觸人群，自力更生。
▲王惠美感謝捐贈復康巴士企業與個人，不畏疫情影響，拋磚引玉，秉持投注公益、發揚大愛的精神大力支持縣府購置車輛。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.06）
▲王惠美感謝捐贈復康巴士企業與個人，不畏疫情影響，拋磚引玉，秉持投注公益、發揚大愛的精神大力支持縣府購置車輛。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.06）
 

王惠美感謝捐贈復康巴士企業與個人，不畏疫情影響，拋磚引玉，秉持投注公益、發揚大愛的精神大力支持縣府購置車輛，盼藉此拋磚引玉吸引更多企業團體及善心人士捐贈車輛，改善縣內車輛老舊問題，並滿足縣內身障朋友外出需求。

王惠美說，復康巴士不僅能「電話預約」，去年度更新增「網路預約系統」，乘車費用也僅需計程車費的三分之一，且領有身障證明及低收入戶證明者，每月就醫前8趟可免費，另外也延長運行時段及提供假日服務，以滿足身障者多元外出需求。

▲王惠美說，復康巴士就像是弱勢以及身障朋友的雙腳，讓他們可以走出家庭，多接觸人群。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.06）
▲王惠美說，復康巴士就像是弱勢以及身障朋友的雙腳，讓他們可以走出家庭，多接觸人群。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.06）
 

另外，在縣府團隊的努力下截至去年底已募得14輛復康巴士，車輛總價值近2,300萬元，今年度可望突破3,500萬元，大幅減少縣庫支出，期待藉由復康巴士便捷的運輸服務，能幫助更多身心障礙朋友同等享有社會參與的權利，一起打造美好彰化、希望城市。

捐贈代表由寶弘建設董事長陳寶鳳表示，十分感謝王惠美縣長及彰化縣政府團隊，彰化的在地企業必須拋磚引玉，因此邀集眾多善心人士與企業共同捐贈一輛復康巴士，感謝姊妹們的情義相挺，讓社會上更多的善心人士與企業，為身心障礙族群盡棉薄之力。由於近年營造建設行業獲利突飛猛進、逆勢上揚，感謝彰化縣政府給予企業有此環境發展，使得企業能盡社會責任回饋社會。

▲共計有7輛復康巴士，總價值逾1,000萬元。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.06）
▲共計有7輛復康巴士，總價值逾1,000萬元。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.06）
 
王惠美表示，109年度復康巴士捐贈者分別為已故「蔡鈴敏」之家屬為完成蔡女士生前遺願，並命名為鈴敏號、已故「陳勝德、黃金山」之家屬以等10單位及個人共同捐贈」、「員林禪寺」董事會及信眾為紀念已故董事長朱居士文科長者捨報三週年，並以其法名命名達軍號服務員林地區民眾、「大全造漆工業股份有限公司」以上捐贈者與企業加上「中央公益彩券回饋金」縣府採購2輛，共計有7輛復康巴士，總價值逾1,000萬元。
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