影／發揚大愛　7輛復康巴士總價值逾千萬捐贈彰縣府

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「彰化縣身心障礙者小型復康巴士聯合捐贈暨啟用記者會」（6）日上午在縣府前廣場舉行，彰化縣長王惠美出席頒發感謝狀及正式啟用捐贈的車輛，王惠美說，復康巴士就像是弱勢以及身障朋友的雙腳，讓他們可以走出家庭，多接觸人群，自力更生。

▲王惠美感謝捐贈復康巴士企業與個人，不畏疫情影響，拋磚引玉，秉持投注公益、發揚大愛的精神大力支持縣府購置車輛。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.06）

王惠美感謝捐贈復康巴士企業與個人，不畏疫情影響，拋磚引玉，秉持投注公益、發揚大愛的精神大力支持縣府購置車輛，盼藉此拋磚引玉吸引更多企業團體及善心人士捐贈車輛，改善縣內車輛老舊問題，並滿足縣內身障朋友外出需求。

王惠美說，復康巴士不僅能「電話預約」，去年度更新增「網路預約系統」，乘車費用也僅需計程車費的三分之一，且領有身障證明及低收入戶證明者，每月就醫前8趟可免費，另外也延長運行時段及提供假日服務，以滿足身障者多元外出需求。

▲王惠美說，復康巴士就像是弱勢以及身障朋友的雙腳，讓他們可以走出家庭，多接觸人群。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.06）

另外，在縣府團隊的努力下截至去年底已募得14輛復康巴士，車輛總價值近2,300萬元，今年度可望突破3,500萬元，大幅減少縣庫支出，期待藉由復康巴士便捷的運輸服務，能幫助更多身心障礙朋友同等享有社會參與的權利，一起打造美好彰化、希望城市。

捐贈代表由寶弘建設董事長陳寶鳳表示，十分感謝王惠美縣長及彰化縣政府團隊，彰化的在地企業必須拋磚引玉，因此邀集眾多善心人士與企業共同捐贈一輛復康巴士，感謝姊妹們的情義相挺，讓社會上更多的善心人士與企業，為身心障礙族群盡棉薄之力。由於近年營造建設行業獲利突飛猛進、逆勢上揚，感謝彰化縣政府給予企業有此環境發展，使得企業能盡社會責任回饋社會。

▲共計有7輛復康巴士，總價值逾1,000萬元。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.06）

王惠美表示，109年度復康巴士捐贈者分別為已故「蔡鈴敏」之家屬為完成蔡女士生前遺願，並命名為鈴敏號、已故「陳勝德、黃金山」之家屬以等10單位及個人共同捐贈」、「員林禪寺」董事會及信眾為紀念已故董事長朱居士文科長者捨報三週年，並以其法名命名達軍號服務員林地區民眾、「大全造漆工業股份有限公司」以上捐贈者與企業加上「中央公益彩券回饋金」縣府採購2輛，共計有7輛復康巴士，總價值逾1,000萬元。