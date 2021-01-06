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影／虎斑貓見抱枕狂炸毛　低吼「歐一歐一」網：救護車？

文/寵毛網

2021-01-06 21:00:00

影／虎斑貓見抱枕狂炸毛　低吼「歐一歐一」網：救護車？
▲賴先生的虎斑貓日前半夜突然發出「歐一歐一」的聲音（圖／網友賴臆璠授權提供）
這是看到什麼氣成這樣？網友賴臆璠日前分享了一段影片，自己飼養的虎斑貓「波妞」某天半夜站在櫥櫃上拱背炸毛，一臉氣噴噴的模樣不知在對什麼東西低吼「歐一歐一」，讓賴先生的家人趕緊開燈檢查，發現真相後讓賴先生感到既無奈又好笑！
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▲「波妞」是賴先生領養的虎斑貓，個性相當古怪（圖／網友賴臆璠授權提供）
▲「波妞」是賴先生領養的虎斑貓，個性相當古怪（圖／網友賴臆璠授權提供）
目前2歲的波妞是賴先生在台北寵物展領養的貓咪，當時牠才3個月大，個性有些傲嬌又很古怪，雖然只要有零食就願意給人摸摸，但不喜歡被擁抱，只能自己來撒嬌，而且從小就有異食癖，會亂吃塑膠與布類製品，加上又有神經質不喜歡其他貓咪甚至賴先生剛出生的小寶寶，讓賴先生無法再領養貓咪，而且一家人必須時時關注牠的行動。
▲波妞討厭家裡出現其他新生物，甚至賴先生的寶寶出生時，牠還一度大發醋勁不吃飯（圖／網友賴臆璠授權提供）
▲波妞討厭家裡出現其他新生物，甚至賴先生的寶寶出生時，牠還一度大發醋勁不吃飯（圖／網友賴臆璠授權提供）
日前某天半夜波妞與賴先生的妻子正在床上睡覺，牠突然跳上櫥櫃後開始發出「歐一歐一」的低吼聲，所有人趕緊起床開燈檢查，看到牠擺出警戒姿勢拱背又炸毛，一臉森七七的模樣，一開始大家並沒有察覺任何異狀，原本還擔心牠「是否看到不該看的東西」而覺得毛毛的，後來循著牠的視線發現原來是對著椅背上的「貓咪抱枕」生氣，當下讓賴先生超無奈又好笑，因為這個抱枕已經買很久啦！

▲日前波妞半夜突然炸毛低吼，嚇壞賴先生一家人（圖／網友賴臆璠授權提供）
▲日前波妞半夜突然炸毛低吼，嚇壞賴先生一家人（圖／網友賴臆璠授權提供）
▲原來牠是對賴先生「已經買很久」的貓咪擬真抱枕生氣啦！（圖／網友賴臆璠授權提供）
▲原來牠是對賴先生「已經買很久」的貓咪擬真抱枕生氣啦！（圖／網友賴臆璠授權提供）
▲波妞：這個家只能有本喵，懂？（圖／網友賴臆璠授權提供）
▲波妞：這個家只能有本喵，懂？（圖／網友賴臆璠授權提供）
當下賴先生趕緊把貓咪抱枕收起來，並給波妞貓草安撫心情，為了驗證牠是否是因為抱枕生氣，給牠看了幾次抱枕後才驚覺原來牠是真的不喜歡「別的貓臉」，因此只好把抱枕收起來！賴先生將波妞的影片分享在貓咪社團，立刻吸引超多網友留言表示：「救護車來了」、「好像巫婆在下咒語」、「太搞笑了怎麼氣成這樣」、「遇到對手了」、「不要嚇牠啦，是真的害怕」另外有網友提醒這時候其實貓咪的壓力很大，要趕緊排除讓牠感到不安的東西並給予安撫，以免造成貓咪的心理負擔，現在快來一起看看波妞的影片吧！（編輯：陳珮瑜）
 
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