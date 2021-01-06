馬雲未來凶多吉少？基金大亨曝「先例」：至少蹲10年苦牢
編輯中心/綜合報導
2021-01-06 17:29:24
前中國大陸首富馬雲在去年10月時，於上海陸家嘴金融論壇公開批評大陸金融監管制度後，就銷聲匿跡至今，長達2個月沒有在公開場合露面。對此，知名避險基金大亨巴斯（Kyle Bass）也舉出過往例子，認為馬雲未來可能會「蹲10年以上苦牢」。
馬雲2020年10月參加「上海陸家嘴金融論壇」，並在當時公開批評大陸的金融監管制度後，就一直沒在公開場合露面。當時他上台演講，認為「中國的金融體系與歐洲完全不同，面對的不是金融系統的風險，而是缺乏『健康金融系統』的風險，必須堅持創新」。沒想到情勢也急遽變化，原本身為陸官方「寵兒」的馬雲開始遭受官媒批評，他主導的螞蟻集團11月上市前急喊卡、阿里巴巴也在12月被以涉嫌壟斷遭到調查，消息也引發全球關注。
對此，避險基金大亨巴斯（Kyle Bass）也在推特上發表看法，並以國際刑警組織中國籍前主席孟宏偉被開除黨籍，且入獄10多年；海航集團創始人在法國公務考察時意外跌落、傷重不治；安邦保險集團前董事長吳小暉被控集資詐騙，最後判刑18年等例子，他也推測，「馬雲在接下來的18個月內地位會不保，必須蹲上10多年的苦牢，他『自由』的時代已經一去不復返」。不過外媒《CNBC》記者David Faber則抱持反看法，「我不相信馬雲會屈服於您所列出的其他高階主管的命運。馬雲暫時保持沉默？是的。他消失了？並沒有」。（編輯：潘毅）