國民黨團挟席次優勢 北市議會反萊豬釋憲案強勢通關
記者丁上程/台北報導
2021-01-06 17:34:01
行政院去年12月31日宣布， 地方議會針對萊豬進口進行反制的相關自治條例，只要與中央相關法規有所抵觸，就會自動失效。不過該項措施也引發在野黨反彈，甚至開始醞釀串連全台縣市議會聲請釋憲。台北市議會國民黨團今天（6日）下午祭出甲級動員，要求黨籍市議員都要出席大會，並且透過表決的方式，強勢將釋憲案逕付二讀。
由於適逢預算審查會期，例行會期時間結束後，仍有部分預算尚未審畢，也因此召開臨時大會，希望在農曆年前力拚相關預算通關。而由於適逢萊豬開放進口，針對日前台北市議會通過的食安自治條例修正案，明定台北市內的豬肉製品，不得檢出任何萊劑。不過該修正案與中央法規有所抵觸，1月1日起也自動失效。對此國民黨團相當不滿，也在議會提出釋憲案。而對於國民黨團提出的釋憲案，民進黨團也提出異議。按照過往的議事慣例，針對黨團或議員提出的議案，若有人提出異議，議長陳錦祥都會指示「暫擱」，等到下一會期再做審議。不過這回陳錦祥卻一改過往傳統，同意國民黨團「逕付二讀」的表決提議，憑藉人數優勢讓修憲案通過。民進黨團方面事後也發表聲明，表示現在針對美豬進口事宜，行政院上下各單位也全力把關、維護國人健康；況且新冠肺炎疫情肆虐全球，國民本應同心協力，共同防疫，不應再以政治操作手法，虛耗議事。若國民黨黨團仍堅持無謂的政治操作，那麼本黨團建議，應該先回溯到2012年，去找當時開放美牛、為美牛辯護的馬英九政府。如果國民黨黨團也不認同當時的馬政府，那是否就應該對馬英九提出反駁、譴責，而不是進行無謂的政治操作。