川普下令封殺8款中國App　華春瑩回嗆：虛偽又可笑

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中國外交部發言人華春瑩表示，美國禁用支付寶、微信支付等軟體是美方泛化國家安全的概念，濫用國家力量，無理打壓外國企業的霸凌、霸道、霸權行為的又一個例證，有關措施當然會對中國相關企業產生一些影響，但是更重要的是，這可能損害美國消費者的利益和美國的利益。
華春瑩批評，美國才是地球上最大的「駭客帝國」運用其強大的技術能力無孔不入地監控人民、竊聽世界各國的機密，方法手段包括脅迫電信業者，例如「髒盒」、「稜鏡門」和「怒角計畫」等。華春瑩痛批，美國好比一個江湖大盜，一邊肆無忌憚的行竊，另一邊卻在嚷嚷著要保護自己免於被盜，這是多麼的虛偽和可笑。
中國外交部強調，科學技術是「向善的力量」應該服務於全人類的進步與福祉，而不是以意識形態來劃線，更不能成為政治操縱的工具。中方敦促美方要確實尊重市場經濟和公平競爭的原則，遵守國際經貿規則，為包括中國企業在內的各國企業，在美國的投資經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境，中方也當然將採取必要措施來維護中國企業的正當合法的權益。
美國總統川普去年曾於8月6日簽署行政命令，指中國字節跳動開發的「抖音國際版」（TikTok）以及微信（WeChat）對國家安全構成威脅，要求禁止字節跳動出售抖音在美業務，並禁止美國企業、個人與2項軟體的母公司進行交易。在政權即將移交之際，川普再一次透過行政命令擴大對中國軟體的管制，外界分析這將迫使拜登政府延續川普美中對抗的戰略。