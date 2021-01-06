日盛金嫌價低、憂員工去留 富邦重申價格合理籲股東應賣
記者顏真真/台北報導
2021-01-06 18:02:01
富邦金控要以每股13元公開收購日盛金流通在外過半持股，若成功將成為首例「金金併」，但此案不僅遭立委質疑，日盛金也嫌公開收購價格恐有低估日盛金實際價值之虞，內部委請會計師事務所評估合理價格最高每股16.93元，更質疑員工權益照顧說明空泛，建議股東詁慎評估是否買出持股。對此，富邦金今（6）日則重申本公開收購案可望創造日盛金控股東、客戶、員工三贏，懇切呼籲日盛金控股東響應，把握公開收購期間參與應賣。
富邦金強調，對於日盛金股東，富邦金以相較公告日去（2020）年12月18日前20個交易日均價溢價率24.8%的每股13元進行公開收購，以公平且一致性的條件，提供日盛金大小股東實現投資獲利的機會。此案公開收購價格由安永會計事務所出具價格合理性意見書，對日盛金的股東及富邦金控而言均屬合理範圍，且溢價符合台灣過去幾年所有公開收購之市場行情，也與亞太區金融同業併購取得控制溢價相當。對於日盛金的客戶，富邦金也希望能結合集團資源與多元服務平台，提升服務的廣度與深度。對於日盛金員工，富邦金重申公司一向視員工為最重要資產，將保障員工工作權益，提供更大的發揮舞台，期盼共同參與富邦金控未來成長。富邦金強調，本諸誠意進行公開收購日盛金，響應金金併政策，促進金融產業整併及發揮綜效，對於富邦金可望強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，對於日盛金控之股東、客戶、員工亦可望帶來正面效益。最後，富邦金更懇切呼籲，日盛金股東支持此公開收購案參與應賣，共創多贏。