台股失守萬五　謝金河：風險在上升！股價終會回歸基本面

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但與之相對的，不斷飆升的疫情下全球股市仍不停地奔馳，創造了金融市場的傳奇。像是比特幣飆升至35000美元，美國Nasdaq漲幅43.64%，費城半導體指數大漲51%，都是史詩級的大漲幅。中國上証上漲13.9%，深圳大漲35.25%也不遑多讓。還有南韓大漲30.75%，台股上漲22.8%，都是金融海嘯以來難得見到的巨大漲幅。
謝金河強調，股市大漲後，示警的人愈來愈多。例如價值投資大師葛拉漢就認為美國股市正逐漸邁向史詩級泡沫的水準，最後一定崩潰。被稱為狠王的投機大師Carl Icahn，也指出美國股市在瘋狂的走勢後，會以戲劇性的結局告終。
反觀台股，謝金河直言「在2021年第二個交易日就見到15000，這個萬五行情來得太快，很多人都覺得不適應，稍有風吹草動，投資人就殺出，成交量也愈來愈大，都意味著風險正在上升」。謝金河建議投資人，「現在應該回頭檢視手上持股是不是超出基本面？如果沒有強大獲利當後盾，或是好的息率，純粹靠題材炒作，像四、五月的生技股狂炒，股價最後還是會回歸基本面的。」（編輯：倪浩軒）
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