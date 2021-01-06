防堵英國變種病毒襲台 華航、長榮取消2月倫敦往返航班
記者陳致宇／台北報導
2021-01-06 18:03:01｜2021-01-06 18:03:05
中央流行疫情指揮中心今（ 6 ）日證實，國內再增 2 例英國變種病毒，累積確診病例達 4 例，為防堵疫情擴大，華航及長榮航空皆表示，取消 2 月台北往返倫敦的客運航班，後續將視市場需求及疫情狀況調整。
根據指揮中心資料， 4 株變種病毒分別來自案 791 、 792 、 793 、 799 ，專家小組召集人張上淳表示，目前尚有 1 名 70 多歲重症病患使用呼吸器治療中，是新增的英國病毒株確診患者之一，經推斷為案 799 英籍男子。不過指揮官陳時中解釋，英國變種病毒是散佈會比較快，治療症狀沒有特殊變化，個案重症是因為有些其他因素，跟英國變種病毒沒有關係。考量英國疫情狀況，華航表示，將取消 2 月台北往返倫敦所有航班，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。長榮航空也說，因受新冠肺炎疫情影響，台北－倫敦航線客運航班 2 月底前將暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。