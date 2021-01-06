春節伴手禮商機夯 百年餅鋪連鎖咖啡競相出招搶攻

業者指出，今年春節走春可能會受疫情影響降溫，但中國人年節送禮已是傳統，商機仍可期。為刺激消費買氣，85ºC特地邀請粉紅教主Hello Kitty 和 My Melody來助陣，推出消費滿額加價購活動，1月21日起全台門市消費滿150元，即可加價購買超萌的公仔陶瓷杯、多功能置物盒及摺疊收納箱凳等，可愛又實用，預估業績成長上看二成。
百年老餅鋪陳允寶泉推出的香柚檸檬蛋糕，在今年十大伴手禮票選中，一舉拿下「網路人氣獎第一名」、「十大伴手禮首獎」、「十大伴手禮金口碑獎」三項大獎，為分享三冠王喜悅，1月8日起一連11天，香柚檸檬蛋糕第2件半價優惠。
陳允寶泉總經理翁羿琦表示，陳允寶泉儘管是百年老店，但研發創新精神與時俱進，以榮獲十大伴手禮三冠王榮銜的「香柚檸檬蛋糕」為例，即是將原有的檸檬蛋糕加以創新改進，加入日本的柚子絲以及台中外埔的新鮮檸檬汁，綿密鬆軟的蛋糕，入口瀰漫清新檸檬香氣，還吃得到柚子絲果粒，口感更豐富，往往一上架就熱銷一空。
翁羿琦說，堅持不加人工色素、香料、防腐劑，以健康為訴求，是陳允寶泉百年來的經營信念，獲得很多老顧客信賴，以致很多經典款常年不敗，例如年節最受歡迎的「春綻禮盒」，集結御丹波、小月餅、綠香綠豆及原味鳳梨酥，四款中日式經典與原創產品，百吃不膩，送禮自用兩相宜。值得一提的是，為了將台灣美食推向全世界，陳允寶泉也積極拓展海外市場，包括美歐等國外銷成績亮眼。
業者指出，今年春節走春可能會受疫情影響降溫，但中國人年節送禮已是傳統，商機仍可期。為刺激消費買氣，85ºC特地邀請粉紅教主Hello Kitty 和 My Melody來助陣，推出消費滿額加價購活動，1月21日起全台門市消費滿150元，即可加價購買超萌的公仔陶瓷杯、多功能置物盒及摺疊收納箱凳等，可愛又實用，預估業績成長上看二成。