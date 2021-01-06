春節伴手禮商機夯 百年餅鋪連鎖咖啡競相出招搶攻

邀來粉紅教主Hello Kitty 和 My Melody助陣，以超萌加價購商品刺激買氣。另百年餅鋪陳允寶泉，挾台中十大伴手禮「三冠王」之威，不但獲獎糕餅「香柚檸檬蛋糕」賣得火熱，經典不敗款「春綻禮盒」也是送禮自用首選。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲85度C推出九款春節禮盒，選擇性多，且以平價搶攻市場。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.6)