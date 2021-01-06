開放萊豬引反彈 蔡英文農曆年前持續下鄉說明政策
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-06 18:44:55｜2021-01-06 18:45:58
政府開放含萊克多巴胺美豬進口引發反彈，今（6）天的民進黨中常會也有不少中常委建議主席蔡英文下鄉親自向民眾說明政策；蔡英文也決定將由黨部協助安排行程，在農曆年前展開下鄉行程，親自跟民眾面對面說明政府的政策。
據轉述，今日的民進黨中常會中，莊瑞雄、鄭文燦及黃承國等多名常委表示，網路上卻有許多刻意攻擊的文宣、假訊息，造成民眾對政策有所誤解，也讓行政院院長蘇貞昌成為箭靶。因此有常委建議蔡英文總統可以下鄉多跟民眾面對面溝通。而蔡英文也認為，她本來就親民、走基層，也應該是歷任總統裡走宮廟最多的一位，所以本就應多與民眾面對面溝通，所以請民進黨部研議，或許能在農曆年前陸續安排下鄉行程。會後，民進黨發言人顏若芳也說明，蔡英文一直以來都全台跑透透，但都是以國政優先，或是搭配公務行程，運用時間和地方黨公職幹部座談，聽取基層建議，作為施政參考。未來，蔡英文到各地的行程仍會在顧及防疫工作的狀況下持續安排，隨著農曆年節將至，蔡英文也會規劃相關訪視行程，但仍以總統公務行程為主，並視防疫工作的準備來做好安排。