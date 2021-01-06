疫情升溫防疫升級 盧市長：中市年貨大街取消試吃
記者柳榮俊/台中報導
2021-01-06 19:33:55
年關將屆，台中市各場年貨大街即將登場。市長盧秀燕表示，防疫敏感時刻，不論戶外或室內群聚活動都要戴口罩。且配合防疫升級，年貨大街取消試吃，逛年貨大街民眾也避免取下口罩。
盧秀燕下午出席大里區光正段二期社會住宅新建工程動土典禮，對於台中市是否取消年貨大街試吃，做以上表示。盧秀燕表示，過去年貨大街都有試吃活動，但如果取下口罩試吃，其實不利於防疫。為配合防疫升級，台中市取消年貨大街試吃活動。台中市天津商圈、一中商圈每年都會舉辦年貨大街，市府將輔導民間商圈不安排試吃，全力做好防疫工作。盧市長強調，年貨大街雖然不提供試吃，但台中的年貨、好物，大家都耳熟能詳，希望民眾多多選購。
台中市經濟發展局也表示，因應疫情，經發局日前已邀集衛生局、環保局、消防局、法制局、警察局、交通局，跨局處就年貨大街防疫措施進行討論，並要求業者不得提供試吃，藉此避免感染風險。經發局指出，台中市年貨大街配合中央秋冬防疫專案，規範民眾逛年貨大街時須佩戴口罩，商圈也需提供消毒液、於出入口設置量測體溫裝置，並配置管理人員、張貼相關告示，加強提醒民眾佩戴口罩，致力提供民眾安心採購年貨的場所。