譚德塞嘆赴武漢追查疫情遭打槍　綠委：調查竟慢了一整年

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隨後媒體追問譚德塞，專家究竟是否有人成行？目前人在哪裡？WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）補充說明，專家組原訂5日出發前往中國，但有2位成員因路途較遠所以提前出發，因尚未獲得包括簽證等必要許可，其中一位途中打道回府，另一位先降落在第三國等待簽證。萊恩說，不希望專家白跑一趟，而譚德塞已向中國提出交涉，希望這僅是行政問題，可以很快解決，WHO對此情況感到沮喪，希望在接下來數小時內能解決問題。
新冠肺炎於2019年12月8日在中國武漢爆發大規模感染，但官方第一時間選擇隱匿、封殺消息，拖到12月31日才向WHO通報，且直到隔年1月19日才「改口」坦承病毒有人傳人跡象，緊急封城的同時卻又施壓阻止各國對中國採取旅遊限制，導致病毒隨著陸客春節出國擴散全球。而中國不但阻撓國際調查，還反指病毒源自外國，WHO的194個成員國於去年5月19日的世界衛生大會（WHA）視訊會議中，表決通過「對疫情及病毒源頭，赴中國進行獨立調查」。WHO的2名專家去年7月時曾赴中國，但兩人只在北京待了3周、未造訪武漢，讓外界對北京是否會履行要辨別病毒來源的承諾充滿疑慮。
而在新冠肺炎由中國蔓延全球近一年後，譚德塞終於在去年11月27日宣布，WHO的國際專家調查團將要前往武漢調查病毒起源。然而，由於距新冠肺炎爆發已逾一年，綠委王定宇認為，世衛組織竟然整整慢了一年，才對新冠肺炎起源地中國進行調查，全世界的人才應該對世衛和中共感到失望和憤怒！
王定宇說，即使慢了一年，中共仍然阻擾調查，這種以政治掛帥來干擾防疫和疫調，中共統治下的中國成為防疫最大的黑幕和風險。
新聞來源為Newtalk 新頭殼