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譚德塞嘆赴武漢追查疫情遭打槍　綠委：調查竟慢了一整年

新頭殼newtalk

2021-01-06 20:45:30

世衛秘書長譚德塞與中國國家主席習近平。 圖：翻攝推特
▲世衛秘書長譚德塞與中國國家主席習近平。（圖／新頭殼：翻攝推特）
新冠肺炎2019年底於武漢市率先被發現，接著擴散到中國境外，至今已在全球奪走超過180萬人性命，而中國在這一年來不斷將病毒起源甩鍋給外國，引起多國不滿。世界衛生組織（WHO）先前對外宣稱中國允許專家前往調查疫情源頭，但世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）5日證實，有專家已搭機出發卻仍未獲中國簽證，他對中國官員至今仍遲遲不核定「允許WHO專家調查團入境，以調查武漢肺炎起源」的相關許可感到非常失望。對此，綠委王定宇表示，譚德塞的失望整整慢了一年。
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WHO近日宣布，中國已允許WHO專家到訪，預計一支10人小組不久就會抵達中國並赴湖北省武漢市，調查武漢肺炎疫情源頭，但譚德塞證實，他已得知中國官員尚未核定專家組抵達中國的必要許可，目前有2位專家已前往中國，譚德塞對專家們無法在最後一刻成行感到非常失望。他正持續與中國官員聯繫，並明確表明這項任務是WHO和國際專家團隊的優先工作，而中國向他保證，正在加快內部程序，以期儘快完成。
隨後媒體追問譚德塞，專家究竟是否有人成行？目前人在哪裡？WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）補充說明，專家組原訂5日出發前往中國，但有2位成員因路途較遠所以提前出發，因尚未獲得包括簽證等必要許可，其中一位途中打道回府，另一位先降落在第三國等待簽證。萊恩說，不希望專家白跑一趟，而譚德塞已向中國提出交涉，希望這僅是行政問題，可以很快解決，WHO對此情況感到沮喪，希望在接下來數小時內能解決問題。

新冠肺炎於2019年12月8日在中國武漢爆發大規模感染，但官方第一時間選擇隱匿、封殺消息，拖到12月31日才向WHO通報，且直到隔年1月19日才「改口」坦承病毒有人傳人跡象，緊急封城的同時卻又施壓阻止各國對中國採取旅遊限制，導致病毒隨著陸客春節出國擴散全球。而中國不但阻撓國際調查，還反指病毒源自外國，WHO的194個成員國於去年5月19日的世界衛生大會（WHA）視訊會議中，表決通過「對疫情及病毒源頭，赴中國進行獨立調查」。WHO的2名專家去年7月時曾赴中國，但兩人只在北京待了3周、未造訪武漢，讓外界對北京是否會履行要辨別病毒來源的承諾充滿疑慮。

而在新冠肺炎由中國蔓延全球近一年後，譚德塞終於在去年11月27日宣布，WHO的國際專家調查團將要前往武漢調查病毒起源。然而，由於距新冠肺炎爆發已逾一年，綠委王定宇認為，世衛組織竟然整整慢了一年，才對新冠肺炎起源地中國進行調查，全世界的人才應該對世衛和中共感到失望和憤怒！

王定宇說，即使慢了一年，中共仍然阻擾調查，這種以政治掛帥來干擾防疫和疫調，中共統治下的中國成為防疫最大的黑幕和風險。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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