225.8萬起，福斯商旅首度與星宇航空合作打造創新陸空發表會，全新T6.1 Multivan 正式上市！

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福斯商旅Multivan不僅為國內市場唯一德國製造的豪華MPV，更是企業菁英及家庭用車的第一首選。甚至在2020年總統大選時，Multivan還因內外兼具的產品獨特特性及出色安全防護，獲選為2020年總統候選人指定座車，成為每一組總統候選人運籌帷幄中心。全新T6.1 Multivan以極致的德製工藝水準造就頂級商旅的每個細節，給予所有買家豪華舒適的優質移動、全方位的安全防護，以及領先同級的動力科技及安全配備，再次以頂級MPV之姿傲視車壇。此次台灣福斯商旅在國內市場共推出T6.1 Multivan三種車款規格：Comfortline、Highline、Highline 4MOTION，全方位滿足所有買家用車需求。
全新T6.1 Multivan不僅承襲福斯新世代家族專屬風格的設計外觀，水箱罩採用多幅式鍍鉻橫條樣式，配置全新LED燈組，並搭載光感應自動啟閉頭燈裝置 (附返家/離家延遲照明功能)等，讓全新T6.1 Multivan的整體外型更顯不凡氣勢。T6.1 Multivan全車系提供10款車色選擇，包含香草白、璀璨銀、鏡色灰、漠地棕、古銅金、鋼琴紅、星空藍、珍珠黑、以及兩款特殊雙色烤漆：漠地棕/ 珍珠黑以及璀璨銀/鏡色灰，滿足所有買家與眾不同的風格。
T6.1 Multivan內裝全車系搭載新世代Discover Pro 9.2吋多媒體鏡面觸控螢幕音響主機，同時整合先進的手勢操作功能、並連結智慧型手機，智慧生活再升級，讓您輕鬆操作不費力。同時，在排檔座右側設有USB Type-C插槽，便利車主快速充電。並於Highline以上之車型標配10.25吋Active Info Display全邏輯數位儀表板，能夠自由切換多種數位顯示模式，大幅提升駕駛資訊讀取辨識度與實用性。
T6.1 Multivan完整7人座座椅配置採用2-2-3設計，第二排雙獨立座椅具備前後滑移以及椅背角度可調機能，能夠滿足不同乘客舒適度需求，並可直接進行180度旋轉，與同樣可前後滑移之第三排座椅形成對坐空間，搭配全車系標配之多功能摺疊桌，無論行動商務會議或家庭派對都能輕鬆完美應對。Highline車型再升級標配雙色真皮座椅，以高質感用料營造豪華舒適座艙，展現頂級MPV氣度。
優異乘坐機能與使用變化之外，T6.1 Multivan最具代表性的無段調整滑軌，更是空間靈活調度的優勢。二、三排座椅無須椅背傾倒即可前後滑移，同時兼顧乘坐需要與行李廂空間，搭配全車系標配的電動尾門，滿足商務、生活多面向甚至多代同堂的大家庭外出或裝載需求，打造全方位的VanLife。
全新T6.1 Multivan給予乘員最高規格的安全守護，全車系皆搭載全速域ACC主動式車距調節巡航系統，在長途駕駛中，ACC能有效降低駕駛的疲勞感，提升行車安全及舒適性。同時配置Front Assist車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能及前方行人監控偵測）、並搭載Side Assist車側盲點警示系統、 RTA後方橫向車流警示系統（含煞車輔助功能），Cross Wind Assist側風穩定輔助系統。不僅如此，於Highline車型首度搭載Lane Assist車道維持及偏移警示系統（含修正輔助功能），當車輛時速高於60公里會啟動，輔助駕駛維持於車道內，提高駕駛與乘員安全，降低碰撞風險。並配置Light Assist 遠光燈輔助系統，當車速超過60km/h並行經較暗的道路時，遠光燈會自動切換，增加夜間行車安全，同時偵測對向來車自動切換近光燈，避免影響前方車輛駕駛眩光。甚至標配Park Assist 自動停車輔助系統（OPS360車側停車導引系統），不論是倒車入庫或路邊停車，可透過超音波感應器偵測停車空間輕鬆停車。
再加上全車系標配MCB 二次碰撞預煞系統、ESP電子行車穩定系統、ABS防鎖死煞車系統、TCS循跡控制系統，以及ASR加速循跡控制系統、陡坡起步輔助與安全輔助氣囊等多項主被動安全配備。T6.1 Multivan透過再進化之「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」，完整主被動安全配備，給予駕駛與乘客最極致的安全守護。T6.1 車系更在Euro NCAP(The European New Car Assessment Programme，歐盟新車安全評鑑協會)商用車評測，於所有評測共19款輕型商用車中，榮獲最高分金獎的肯定。
在動力科技上，全新T6.1 Multivan皆採用直列四汽缸TDI柴油雙渦輪增壓引擎，具備199匹最大馬力與45.9公斤米最高扭力，並搭配7速雙離合器自手排變速箱，提供綿密、平順且迅馳動力反應，在平均油耗上皆獲得1級能源效率肯定。此外，T6.1 Multivan Highline 4MOTION四輪驅動系統能提供優秀的循跡性及方向穩定性，進而提升操控的敏捷和安全，當遇上惡劣天候時均可輕鬆化解。全車系皆搭載DCC主動式懸吊控制系統，提供不同的車輛動態表現，駕駛可透過中控台切換標準、節能、舒適與運動四種模式，方向盤轉向輔助力道、懸吊反應、變速箱換檔轉速與模式按照需求自動轉換，兼顧乘車享受與操控穩定，滿足不同面向的需求。
本次福斯商旅舉辦獨特的結合航空公司的T6.1 Multivan盛大發表會，除展現企圖心外，三款車型在建議售價方面，除Comfortline維持225.8萬外，Highline與Highline 4MOTION則皆降價十萬，分別訂於259.8萬與279.8萬，展現十足誠意，同時即日起至一月底止，凡掛牌T6.1 Multivan 全車型，即可享60,000公里免費保養。想要了解更多產品資訊，請洽全台各展間展示中心，福斯商旅官方粉絲團(https://www.facebook.com/VW.Bulli.Taiwan/) 或免付費服務專線：0800-889-699。