陽明山牛群死亡 北市動保處：陽管處有過失、開罰7.5萬
編輯林莞茜/綜合報導
2021-01-06 20:34:52
陽明山國家公園管理處內的擎天崗草原日前爆發大量水牛群死亡事件，專家在經過解剖後指出，死因應與食物來源成分與品質不佳有關，研判水牛們是因長期營養不良所致，對此，台北市動保處今（6）日依《動物保護法》第30條第1項第1款規定，裁處新台幣7萬5000元罰鍰。
台北市動保處表示，在2020年12月接獲陽明山國家公園管理處轄內擎天崗草原爆發大量水牛死亡事件消息後，將死亡牛隻經動保處送驗並召集跨領域專家學者會議後，研判水牛應為營養不良而亡，經調查發現水牛死亡與陽管處圈圍、限制其生活空間有關。動保處指出，本案牛群原本是在擎天崗草原周邊活動的無主水牛，平時可自由遊走、覓食，但陽管處卻在2019年12月以圍籬及鐵絲網等設施將牛群圈圍於約42公頃的範圍內，讓牛隻無法如往常依季節變化自行覓食或躲避寒冬，導致牛隻大量死亡，陽管處於此案件中雖然沒有故意讓水牛傷亡的意思，仍有過失責任。
動保處認定，陽管處不當圈圍致水牛大量死亡一事已違反動物保護法規定，因此今日依《動物保護法》第30條第1項第1款規定，裁處陽管處最高罰鍰新台幣7萬5000元整。
動保處呼籲，飼主在飼養動物前應充分瞭解動物基本生活條件，並做好事前準備，如動物一生各階段可能有不同的營養需求，有無適當的生活空間配合動物的體型、性別、年齡及特殊生理需求，亦應注意季節變化對動物造成的影響，如察覺動物健康狀況有異，應儘速尋求專業獸醫師的協助。