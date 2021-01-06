最棒的新年禮物 「新北振興168」特斯拉幸運得主出爐
記者陳志仁/新北報導
2021-01-06 21:34:15
響應中央的振興三倍券政策，新北市加碼推出「新北振興168」方案活絡地方經濟；新北市政府今（6）日舉辦「新北振興168」最終波的抽獎記者會，由市長侯友宜抽出3797個獎項，及價值335萬頂級特斯拉得主。
侯友宜在律師的見證下，抽出最大獎335萬「特斯拉Model X」的幸運得主，並於現場致電給中獎民眾，但連播兩次都無人接聽，只好笑著對鏡頭喊話，「雖然這位鄭姓民眾沒有接電話有點可惜，但新的一年就能抽到這麼棒的禮物，真的非常幸運，市長給予滿滿的祝福，也希望大家都能多多到新北市消費！」侯友宜說，去（109）年受到新冠肺炎疫情衝擊，庶民經濟受到很大的影響，因此新北市府自去年7月份起舉辦一連串抽獎活動，鼓勵大家多多消費、活絡地方經濟；「新北特惠券」至年底回收率達8成，帶動商圈收入增長約2成，而「新北振興168」活動辦理至今累計達145億元消費總額，成功帶動庶民經濟。
經發局補充，最終波（第五波）中獎名單將公告於新北振興168網站，並將透過Email寄送中獎通知，請民眾密切注意中獎資訊，詳情可上新北振興168網站，或「來趣新北金發局」臉書粉絲團查詢。
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