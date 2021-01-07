《月薪嬌妻SP》新垣結衣懷孕求男女平等　尊重孩子變性權

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以下有些微劇情透露，慎入
每個人的生長過程或許因父母、同儕、同事等關係而有變化差異，雖然不能選擇出生，但能改變自己的人生並決定想要的方向。在《月薪嬌妻》中，萬年單身漢星野源受到父親影響，沒自信成家立業，直到遇見新垣結衣，被對方的特質感染，決定活出「心目中的理想模樣」，打破「大男人主義」思維並以家庭為開端，雙方互相扶持、建立性別平等的人生。
夫妻之間男女平等
在「特別篇」故事中，新垣結衣、星野源結婚後，並未明確劃分男主外女主內的工作由誰負責，而是以各自方便的時間分擔家務，若遇到彼此都不喜歡、不擅長的家事，則選擇輪流或共同處理。
他們也對日本的「夫妻同姓」制度感到質疑，新垣結衣提出「為何大多都是女人放棄姓氏」，那變更名義的提款卡、身分證等資料過程的「勞力」與「成本」由誰負擔？星野源理解老婆疑慮，認為「夫婦別姓」應是選擇性而非硬性制度，但現今在須遵守民法的情況下，他們以良性溝通統一男方姓氏，並攜手解決變更的繁雜手續。
除了具體事項，2人也改變了升格父母過程的「刻板觀念」。星野源向老婆說：「等孩子出生後，我會全力支援妳，不要客氣，有事儘管說！」看似體貼的暖男行為，卻惹怒新垣結衣，她表示：「不是這樣吧？支援是什麼意思？是幫忙嗎？我們不是要一起變成爸媽嗎？我也是第一次生小孩，不知道未來會怎樣，非常不安，為什麼要我一個人學習，然後為你指路？」一番話點醒觀眾，並非出錢、發揮權力的一方，就能成為別人的「力量」，人與人的關係應是一起學習、一起面對一切，才是「支援」的真正意義。
職場生活男女平等
星野源為了分擔育嬰工作，向公司提出「1至3個月的育嬰假」，他主管青木崇高無法理解「男人請長期產假」舉止，表示：「男人就算請育嬰假，也沒事做。」新垣結衣的男同事深表贊同「怕被誤會沒把工作放心上」，但2人提出盲點，育嬰假並非以性別決定時數長短，而是「因為工作沒辦法休息這件事，本來就不正常」。
星野源的前同事補充說明，表示：「如果出了意外必須照顧生病的家人，自己的身體也會出狀況，不管是育嬰還是其他原因，每個人都有可能隨時休長假，『因為在工作的是人』。重要的是，不管誰請假，工作都要有辦法進行，同時考量休假的人能隨時回歸的狀態，這樣的環境，平時就該建立，這就是職場上的『危機管理』，才是身為長官要擔心的事情。」
以貌取人、職場性騷擾
星野源的主管為了提高下屬工作效率，經常以女性開玩笑「安排可愛女助理給男同事」，更強調是還沒「劣化」的青春美女，星野源認為和女性共事與否，跟工作效率無關；並糾正對方的膚淺行為，他說：「關於『劣化』一詞的定義，指的是性能或品質不良，不該形容人的老化。」除了強調不該以貌取人，該舉也顯現女性比起男性，更容易在職場上碰到言語性騷擾，常常顧及飯碗敢怒不敢言的情形。
擁抱多元性別
星野源跟新垣結衣談及孩子姓名，女方建議取「男女通用的名字」，男方認同表示：「有些人在生命的歷程中，可能會選擇改變性別。」2人就以各自姓氏「森山」與「津崎（津有港口之意）」中取連結點「川」，為女兒取名「亞江」，以此舉來尊重、擁抱、接納多元性別者。
除了月薪夫妻檔的開放思維，新垣結衣的阿姨石田百合子也持相同立場，她因為工作關係單身多年，渴望被人喜歡、迫切想擺脫孤獨，卻在某天發現罹癌，在沒有任何依靠的狀況下，尋求34年不見的同學西田尚美陪同就醫；西田開心被人需要，並向百合表達多年心意：「高中的時候，我真的很喜歡妳。」百合開心回應：「不管妳是友情還是愛情，我都很高興，在我被孤單擊倒的時候，出現了一道光，謝謝妳喜歡我。」
兩位年過50的阿姨承認，上了年紀才會發現自己所不知道的「偏見」；年過半百才勇敢承認性向並不可恥，放過並接受自己，過得更輕鬆自在。
疫情打亂計畫也要好好生活
故事結尾則呈現2020年3月後，日本疫情爆發的嚴重慘況，眾多企業倒閉、諧星志村健染疫過世等真實情形，強調防疫與生命的脆弱與可貴。原本打算共同撫養女兒的星野源跟新垣結衣「計劃趕不上變化」，為了孩子著想被迫分居，星野源錯過一段孩子的成長過程，直到疫情趨緩，重聚妻子並深深擁抱孩子後，他振作並揮別灰色想法，認為即使黑夜漫長，仍能迎來絲絲曙光。
《月薪嬌妻》全11集可至KKTV收看，WAKUWAKU JAPAN則於1月14日起，平日晚間10點電視重播；《月薪嬌妻 特別篇》總長為145分鐘，可至KKTV與friDay影音收看，29日晚間9點在WAKUWAKU JAPAN電視首播。
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