NOW辯風向／趙正平：花若盛開蝴蝶自來！掏100元打發加薪

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率先申論的趙正平強調加薪是個學問，但老闆心中都有自己的一把尺，優秀的員工一定會被加薪；阿虎也分享自己從員工開始當到老闆的經驗，認為員工就是已經談好條件才會加入公司，動輒提加薪恐反遭到放大檢視；佐丹奴則指出，員工若覺得自己的付出沒被看到，應該是要檢討自己，而不是一味覺得自己很努力卻被忽略。
而林莎則認為，努力不一定會被看見，員工替自己爭取是好事，若是老闆遇到主動的員工，反而會覺得佩服；Eri則是建議大家把握時機，檢視自己的貢獻再去找主管談，談加薪也是替個人加分的機會；蘇子朋表示，機會是爭取來的，加薪就算不成功，也可能會獲得其他方式的回饋，未嘗不是好事。
從大家的申論可以明顯看出，趙正平、阿虎、佐丹奴是偏向老闆的立場；林莎、Eri、蘇子朋則是偏向員工的立場。而在自選正反方的環節也不意外，趙正平等3人選了反方，林莎等3人選了正方。
之後的交互質詢環節，反方氣勢超強，趙正平強調「花若盛開，蝴蝶自來」難道老闆都是瞎子或傻子，員工有好表現都不會替他加薪嗎？而且員工只看到自己，老闆卻要顧全整個大局。公司狀況不好時，員工離職拍拍屁股走人就好，但老闆則要咬牙苦撐，而公司狀況好時員工又跳出來爭取加薪，老闆可不能感情用事。
反方緊咬「員工有好表現，老闆自然會看見」的觀點，氣勢壓過正方，讓主持人宋少卿也不禁笑稱，好像在看巴西足球隊與台灣足球隊比賽。而在之後的答辯環節，趙正平與蘇子朋又上演搞笑情景劇，蘇子朋飾演想要加薪的員工，結果飾演老闆的趙正平霸氣掏出100塊，叫他去超商買咖啡就打發掉，讓全場笑翻。
不過雖然反方氣勢壓過正方，但最後公佈觀賞直播的網友投票結果，支持正方的比例上升到92％，站在反方一邊的只剩下8％。戲劇性發展讓主持人驚呼連連，估計年輕網友還是對於員工立場比較能感同身受，一旦議題爭論儼然變成勞資對立分邊站，大家還是會代入勞工的立場。
最終宋少卿以「態度決定高度，價格不等於品格，老闆不要太小氣，員工也要更大氣」的金句作結，只能說職場上要創造雙贏，不僅爭輸贏，更要講感情。《NOW辯風向》2021年繼續火熱交鋒，將於每週三晚間9點在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube直播，精彩內容、節目精華也請到《NOW辯風向》Youtube頻道，按下訂閱、開啟小鈴鐺，才能看到更多精彩內容！（編輯：倪浩軒）