不滿選舉結果！大批川粉攻進國會　一女混亂中遭警射殺

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美國國會6日下午（台灣時間周四凌晨）舉行特別聯席會議，認證總統選舉的選舉人團投票結果，確認拜登的當選資格。儘管川普揚言不會放棄和承認落敗，主持會議的副總統彭斯態度相左，表示「憲法不容我單方面決定該計算哪些選舉人票，哪些不該計算。」然而，情緒激動的死忠川普支持者，仍在會議進行過程中闖入國會，甚至有人進到參議院議事廳占領主席台，高呼「川普贏了」。還有示威者闖進眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的辦公室，所幸當時裴洛西已被撤離至安全地方。
示威者與大批警力在國會大樓內爆發激烈衝突，員警在圓形大廳施放催淚彈，並疏散眾議院樓層。有示威者打破議事廳的玻璃，員警立刻持槍指向示威者，一名女性示威者遭射傷頸部，送醫不治。
總統當選人拜登就國會暴動事件發表全國電視演說，怒批闖入國會的行為已是煽動叛亂，形容美國民主受到攻擊，程度前所未有。不久後川普也在推特發表影片，對支持者溫情喊話，「現在該回家了」（It’s time to go home）。
華府特區市長鮑賽（Muriel Bowser）宣布下午6時起實施宵禁，維吉尼亞州隨後宣布進入緊急狀態，州長諾瑟姆（Ralph Northam）下令，鄰近華府的阿靈頓（Arlington）及亞歷山大（Alexandria）宵禁。目前國會已恢復平靜，結束4小時鬧劇，將重新啟動選舉人團投票結果認證。