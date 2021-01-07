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不滿選舉結果！大批川粉攻進國會　一女混亂中遭警射殺

國際中心詹凌瑀/綜合報導

2021-01-07 07:58:23｜2021-01-07 07:58:36

川普支持者
▲大批川普支持者闖入國會大樓，警方發射催淚瓦斯，混亂中一名女性示威者遭開槍射殺。（圖／美聯社／達志影像）
美國國會6日下午舉行參眾兩院聯席會議，認證總統選舉人團投票結果。就在在國會開會前，總統川普（Donald Trump）舉行「拯救美國」（Save America）集會，痛批大選不公。隨後，川普支持者到國會大樓外示威並成功闖入，主持會議的副總統彭斯（Mike Pence）從地下道緊急撤離。警方要求議員戴上防毒面具，在大樓內施放催淚彈驅離示威者。一名試圖闖入眾院議事廳的女性遭員警開槍射傷，送院後傷重不治。華府在當地時間周三傍晚6點起宵禁，目前國會大樓已經安全。
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▲大批川普支持者與警方爆發肢體衝突。（圖／美聯社／達志影像）
▲大批川普支持者與警方爆發肢體衝突。（圖／美聯社／達志影像）
美國國會6日下午（台灣時間周四凌晨）舉行特別聯席會議，認證總統選舉的選舉人團投票結果，確認拜登的當選資格。儘管川普揚言不會放棄和承認落敗，主持會議的副總統彭斯態度相左，表示「憲法不容我單方面決定該計算哪些選舉人票，哪些不該計算。」然而，情緒激動的死忠川普支持者，仍在會議進行過程中闖入國會，甚至有人進到參議院議事廳占領主席台，高呼「川普贏了」。還有示威者闖進眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的辦公室，所幸當時裴洛西已被撤離至安全地方。
▲川普支持者闖進國會，阻撓議員們認證總統選舉人團投票結果。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普支持者闖進國會，阻撓議員們認證總統選舉人團投票結果。（圖／美聯社／達志影像）
示威者與大批警力在國會大樓內爆發激烈衝突，員警在圓形大廳施放催淚彈，並疏散眾議院樓層。有示威者打破議事廳的玻璃，員警立刻持槍指向示威者，一名女性示威者遭射傷頸部，送醫不治。

▲川普支持者闖入國會，議員在警方護送下緊急撤離。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普支持者闖入國會，議員在警方護送下緊急撤離。（圖／美聯社／達志影像）
總統當選人拜登就國會暴動事件發表全國電視演說，怒批闖入國會的行為已是煽動叛亂，形容美國民主受到攻擊，程度前所未有。不久後川普也在推特發表影片，對支持者溫情喊話，「現在該回家了」（It’s time to go home）。
▲川普在推特上傳影片，呼籲支持者「該回家了」。（圖／翻攝川普推特）
▲川普在推特上傳影片，呼籲支持者「該回家了」。（圖／翻攝川普推特）
華府特區市長鮑賽（Muriel Bowser）宣布下午6時起實施宵禁，維吉尼亞州隨後宣布進入緊急狀態，州長諾瑟姆（Ralph Northam）下令，鄰近華府的阿靈頓（Arlington）及亞歷山大（Alexandria）宵禁。目前國會已恢復平靜，結束4小時鬧劇，將重新啟動選舉人團投票結果認證。
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