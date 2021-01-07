NBA／誰是開季至今最鐵的男人？威少以41.1%命中率登頂
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-07 09:27:27
NBA數據專家Kirk Goldsberry統計出本賽季至今至少出手100次、而有效命中率(eFG%)最低的5名球員，結果毫不意外的由華盛頓巫師明星主控「威少」Russell Westbrook以41.1%的有效命中率登頂，成為開季手感最冰冷的球員。
Westbrook過去曾經連續3個賽季場均大三元，拿過1次年度MVP，2次助攻王、2次得分王、9次入選最佳陣容，可說是聯盟這一個時代具指標性的球星之一。然而過去幾年，他所效力的球隊，戰績最終都未能達到球迷預期，雷霆自2016年Kevin Durant離開後連續一輪流，而火箭則是在上賽季於二輪止步，原因就出在他低效的進攻能力上。
Westbrook本季兩分球命中率43%，三分球命中率22.7%，罰球命中率76.3%，有效命中率僅41.1%，狀態相當低迷，巫師也一度陷入到連敗當中。而排在Westbrook後面的則是活塞中鋒Andre Drummond，他本季的有效命中率僅44.3%；第3名是籃網後衛Caris LeVert的43.8%，而後依序是尼克新秀R. J. Barrett的43.5%和魔術主控Markelle Fultz的41.6%。