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川粉攻入美國會！民主黨議員再提彈劾案　籲立刻罷免川普

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-07 09:27:52｜2021-01-07 10:00:58

川普/人形立牌/美國國會暴動/1/6
▲川普的支持者在國會大廈發起激烈的示威抗議，國會認證總統大選結果議程被迫延後，民主黨內出現再次對總統提出彈劾的聲浪。（圖／美聯社／達志影像）
美國國會於週三（6）舉行聯席會議，認證12月14日的總統大選選舉人票結果。數以百計的川普支持者，在國會大廈外集結希望阻止議員們承認民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝選。警察動用槍枝和催淚瓦斯驅離示威者，並與其爆發激烈衝突，部分示威者突破警方防線，闖入大廈內部。雖然川普的任期只剩下2週，但部分民主黨議員無法再忍受川普所帶來的混亂，呼籲再次對總統提出彈劾案。
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川普的支持者在國會大廈外發起示威抗議，示威者推倒警方設置的路障進入國會，認證總統大選結果行程被迫延後，一直到當地時間6日晚間才重新召集議員進行會議。聯邦法院在5日晚間宣布華盛頓特區開始實施宵禁，警方也緊急封鎖大廈、協助撤離國會內的議員，以及負責主持會議的副總統彭斯（Mike Pence）。據《路透社》報導，警民衝突至少造成5人受傷、1名女子疑似遭受槍傷送醫後不治。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲川普的支持者揮舞旗幟，並徒手爬上建築物外的高牆。（圖／美聯社／達志影像）
川普在國會大廈暴動升級後，透過個人推特發布影片，要求示威者維護秩序與法律、切勿使用暴力，呼籲支持者和平地回家。同時，川普再次聲稱自己在總統大選上取得了壓倒性的勝利；川普的影片被推特平台刪除，並且停用期帳號24小時，民主黨指責川普無法控制其支持者才釀成暴力衝突，內部開始出現再次發動彈劾案的聲浪。

明尼蘇達州民主黨籍眾議員奧爾馬（Ilhan Omar）在個人推特上宣布已開始起草彈劾案文件，表示「我們不能在容忍川普繼續擔任總統，我們（國會議員）必須保護美國、履行誓言。」民主黨馬薩諸塞州眾議員穆爾頓（Seth Moulton）、華裔議員劉雲平（Ted Lieu）要求啟動憲法第25修正案，以為撤換總統提供法律基礎。

▲明尼蘇達州眾議員在推特上表示，已經開始起草總統彈劾案文件。（圖／翻攝自Twitter）
▲明尼蘇達州眾議員在推特上表示，已經開始起草總統彈劾案文件。（圖／翻攝自Twitter）
眾議員穆爾頓在推特上評論，川普必須為這場暴動衝突負起全責，立刻被免職。副總統彭斯和內閣有憲法責任，行使憲法第25條賦予他們的權利。為了美國的國家安全，國會必須立刻彈劾、罷免川普總統。同意罷免川普的民主黨籍議員還有：佛羅里達州眾議員克瑞斯特 （Charlie Crist）、羅德島州眾議員西西里尼（David Cicilline）、眾議院退伍軍人主席高野（Mark Takano）、眾議院議員普雷斯利 （Ayanna Pressley）、韋斯頓 （Jennifer Wexton）。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲眾議員穆爾頓在推特上呼籲副總統、白宮幕僚以及國會議員採取行動，制止川普造成的暴動。（圖／翻攝自Twitter）
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲示威者爬上國會大廈外牆，揮舞支持川普的旗幟以及美國國旗。（圖／美聯社／達志影像）
 
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