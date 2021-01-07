川粉攻入美國會！民主黨議員再提彈劾案　籲立刻罷免川普

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川普在國會大廈暴動升級後，透過個人推特發布影片，要求示威者維護秩序與法律、切勿使用暴力，呼籲支持者和平地回家。同時，川普再次聲稱自己在總統大選上取得了壓倒性的勝利；川普的影片被推特平台刪除，並且停用期帳號24小時，民主黨指責川普無法控制其支持者才釀成暴力衝突，內部開始出現再次發動彈劾案的聲浪。
明尼蘇達州民主黨籍眾議員奧爾馬（Ilhan Omar）在個人推特上宣布已開始起草彈劾案文件，表示「我們不能在容忍川普繼續擔任總統，我們（國會議員）必須保護美國、履行誓言。」民主黨馬薩諸塞州眾議員穆爾頓（Seth Moulton）、華裔議員劉雲平（Ted Lieu）要求啟動憲法第25修正案，以為撤換總統提供法律基礎。
眾議員穆爾頓在推特上評論，川普必須為這場暴動衝突負起全責，立刻被免職。副總統彭斯和內閣有憲法責任，行使憲法第25條賦予他們的權利。為了美國的國家安全，國會必須立刻彈劾、罷免川普總統。同意罷免川普的民主黨籍議員還有：佛羅里達州眾議員克瑞斯特 （Charlie Crist）、羅德島州眾議員西西里尼（David Cicilline）、眾議院退伍軍人主席高野（Mark Takano）、眾議院議員普雷斯利 （Ayanna Pressley）、韋斯頓 （Jennifer Wexton）。