台積電創天價559元拉動台股 但航運綠光罩頂倒一片
記者許家禎/台北報導
2021-01-07 09:39:53
市場關注美國民主黨全面執政「藍色浪潮」 (Blue Wave) 即將到來，樂觀期待將對更多財政措施做出決議，使美股漲400多點，也激勵台股今（7）日開盤漲76.39點，加權股價指數以15059.52點開出，之後隨著台積電早盤再創天價559元，鴻海也攻108元，大盤也大漲160點，來到15143點，但之後漲幅收斂。而盤面中航運股一片綠油油，陽明與志信都跌停。
美股周三道瓊指數上漲437.80點，或1.44%，收30829.40點；標普500指數上漲21.28點，或0.57%，收3748.14點；那斯達克指數下跌78.17點，或0.61%，收12740.79點；費城半導體指數下跌9.21點，或0.32%，收2827.96點。台北股市今（7）日開盤漲76.39點，加權股價指數以15059.52點開出。之後權值股台積電再創天價，漲超過9元，來到559元，漲幅1.7%以上。鴻海早盤也攻上108元，漲幅逾1%。大立光弱勢跌1.6%，來到3020元。聯電也跌0.7%，來到46.6元。今日塑膠類股強勢，南亞漲1.5%、國喬與中石化約漲2%、台聚漲3%、華夏漲8%。機電如中興電、亞力、利奇、華城漲幅2到4%。至於航運股因市場傳出價格要調降而回落，陽明、志信跌停，長榮跌8%，萬海跌6%，新興、裕民、榮運、華航、中航、中櫃跌幅也有2到5%。