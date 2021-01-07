NBA／拓荒者傳有意挖角嘴綠　美媒：Lillard一直希望他來

我是廣告 請繼續往下閱讀
現在勇士面前只有兩條路，第一是繼續拚下去，第二是開始有計劃地重建、並解放薪資，如果管理層有考慮後者，那現在將會是他們的機會。根據《The Athletic》記者Sam Amick報導，拓荒者當家球星Damian Lillard渴望球隊爭取球隊明星大前鋒「嘴綠」Draymond Green入隊。
雖然這幾季數據下滑很多，不過Green對於團隊攻防兩端的影響力仍然很大，但能將他使用好的球隊並不多，考慮到他的新合約，現在將會是勇士隊的一個機會。
「如果勇士隊決定拆散陣容，而我們將選擇德雷蒙德的交易下家，Damian和他的團隊在過去幾年裡一直希望能得到他。」Amick在近期的一個播客節目中如此說道。
顯而易見，Green的到來將可以改善拓荒者的防守，讓他們更有打小球的本錢，另外或還能激發「雙槍」的潛力，讓他們在無球的時候更具破壞性，就如同過去幾年他和「浪花兄弟」的搭配一樣。
然而，如果勇士想要重建，拓荒者給不了他們想要的，這支球隊的選秀順位不會太好，主力球員年紀都偏大，沒什麼太大的價值。並且，重點是勇士目前似乎沒有打算停止成為聯盟最好的球隊，從一切操作跡象來看(花超過8000萬美元簽下Kelly Oubre Jr.)，他們覺得自己仍有機會重返榮耀。
所以，目前看起來灣區對於波特蘭的交易提議不會有太大的回應，他們會等待明年Thompson回來後的表現，再來盤算最終決定。