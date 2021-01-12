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首例醫師院內感染！指揮中心：將發補償金35萬

記者劉雅文/台北報導

2021-01-12 15:45:49

▲新冠肺炎肆虐全球，台灣防疫世界有目共睹。（示意圖／取自pixabay）
▲針對國內爆出院內感染消息，指揮中心今（12）天做出最新說明。（示意圖／取自pixabay）
中央流行疫情指揮中心，今（12）天拋下震撼彈，證實桃園某醫院爆出新冠肺炎首例醫師感染個案，指揮官陳時中親上火線說明，陳時中公布國內新增2例本土COVID-19確定病例，分別為本國籍30多歲男性(案838)及本國籍20多歲女性(案839)。
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根據了解，案838為醫院醫師，曾照顧COVID-19確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性，於今日確診，疑似是1/4協助確診重症患者插管時受到感染。
衛福部次長石崇良指出，依照傳染病防治法相關規定，會發送補償金給該醫師，因規定執行第五類傳染病防治工作，導致傷病可獲補助35萬元；導致輕度身心障礙可獲265萬元、中度身障可補助500萬元、重度或極重度、死亡可補助1000萬元；另若有子女教育費用可核實補助。

這名醫師因為照顧重症確診患者而遭感染，所以至少會發補償金35萬，石崇良也表示，針對相關規定也會進一步討論，未來會依感染狀況來做補償金請領的分級，至於案839屬於社區感染，是因為與醫師同住而感染，將視為個案討論，不屬於因公感染。

因應本起事件，指揮中心已經匡列個案的醫院接觸者共464人，指揮官陳時中表示，昨晚已經全數採檢，在檢驗人員漏夜篩檢結果下，不幸中的大幸這些人皆為陰性；社區接觸者共56人，已採檢14人，1人陽性(案839)、13人檢驗中，42人採檢中。

為了防堵院內感染擴大，指揮中心進一步說明，針對該醫院也採取緊急措施，其中包含該院住院病人只出不進；相關有住院需求的急診病患都將轉診，39名醫護相關接觸人員匡列居家隔離，另外雖然門急診照常，但是取消所有探病，保留1名陪病人員並且採實名制，另外這段期間跟醫師有接觸的相關病人，移動到單人病室隔離觀察14天，且全院員工將要在3天後再次安排採檢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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