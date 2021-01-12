首例醫師院內感染！指揮中心：將發補償金35萬

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衛福部次長石崇良指出，依照傳染病防治法相關規定，會發送補償金給該醫師，因規定執行第五類傳染病防治工作，導致傷病可獲補助35萬元；導致輕度身心障礙可獲265萬元、中度身障可補助500萬元、重度或極重度、死亡可補助1000萬元；另若有子女教育費用可核實補助。
這名醫師因為照顧重症確診患者而遭感染，所以至少會發補償金35萬，石崇良也表示，針對相關規定也會進一步討論，未來會依感染狀況來做補償金請領的分級，至於案839屬於社區感染，是因為與醫師同住而感染，將視為個案討論，不屬於因公感染。
因應本起事件，指揮中心已經匡列個案的醫院接觸者共464人，指揮官陳時中表示，昨晚已經全數採檢，在檢驗人員漏夜篩檢結果下，不幸中的大幸這些人皆為陰性；社區接觸者共56人，已採檢14人，1人陽性(案839)、13人檢驗中，42人採檢中。
為了防堵院內感染擴大，指揮中心進一步說明，針對該醫院也採取緊急措施，其中包含該院住院病人只出不進；相關有住院需求的急診病患都將轉診，39名醫護相關接觸人員匡列居家隔離，另外雖然門急診照常，但是取消所有探病，保留1名陪病人員並且採實名制，另外這段期間跟醫師有接觸的相關病人，移動到單人病室隔離觀察14天，且全院員工將要在3天後再次安排採檢。
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