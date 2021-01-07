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陽明山牛群死亡遭市府開罰7.5萬　陽管處：將提行政救濟

記者賴志昶／台北報導

2021-01-07 10:03:36

▲陽管處於擎天崗架設的圍籬，被台北市動保處視為牛群死亡的主要原因之一。（圖／台北市動保處提供）
▲陽管處於擎天崗架設的圍籬，被台北市動保處視為牛群死亡的主要原因之一。（圖／台北市動保處提供）
台北市政府動保處昨（6）日宣布，陽明山國家公園管理處將牛群圈圍，導致牛隻大量死亡，依法裁處最高罰鍰7.5萬元。對此，陽管處同日晚間回應，該圍籬是為避免野化水牛與周邊居民產生衝突，並非圈養，且依據日前專家會議討論結果，牛隻死亡是因長期營養獲取不均，與圍籬並位有關連，且該處也非飼主；因此，有關動保處裁處，該處將依法提行政救濟。
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有關去年底擎天崗野化水牛死亡事件，昨台北市動保處認定陽管處將牛群圈圍導致牛隻大量死亡一事已違反動物保護法規定與以裁處陽管處最高罰鍰新台幣7萬5千元整。陽管處表示，修復圍籬係為避免野化水牛與周邊居民產生衝突，非動保處所陳述之圈養。依據去年12月21日下午由台北市動保處召開跨領域專家會議中獲得初步結果，牛隻死亡原因應該與食物來源成分與品質不佳有關，導致長期營養獲取不均，從牛死亡地點分散並非局限於圍籬內，當時即判斷與圍籬沒有相關聯，陽管處也非飼主。因此，有關台北市動保處之裁處，本處後續將依法提出行政救濟。
陽管處說明，2018年2月水牛多次進入園區外造成農損及居民精神壓力，另有多次進入車道影響行車安全狀況，經里長代表民意一再向台北市政府動保處等各單位陳情，2018年3月1日管理處邀集相關單位會勘釐清，但並無單位認為野化水牛為其管轄，會議結論請管理處協助將牛隻移回並補強既有圍籬。管理處基於夥伴關係及敦親睦鄰予以協助解決，依農會舊圍籬（刺絲網）修復及設置，修復圍籬係為阻隔遊客干擾牛隻、避免牛外逸造成區外農損、避免牛外逸車道影響安全所為之；並非動保處所陳述的圈養動物。

陽管處補充，依據去年12月21日下午由台北市動保處召開跨領域專家會議中獲得初步結果，牛隻死亡原因應該與食物來源成分與品質不佳有關，導致長期營養獲取不均，此與目前族群數量、天候因素以及植被退化具相關性；從牛死亡地點分散並非局限於圍籬內，當時即判斷與圍籬沒有相關聯，陽管處也非飼主。

陽管處調查，2016年台北市農會結束陽明山牧場經營，有主牛隻由牛主帶回，剩下在地自然繁衍的無主野化水牛；為釐清野化水牛歸屬，台北市政府動保處函詢農委會；農委會於2016年5月7日函復，如果確無所有人或實際管領人，則無動物保護法適用，由陽管處進行自然資源管理，動物主管機關以國家公園掌理自然資源管理而不介入；野化動物非家畜是否有動保法規範，各界看法不一。
陽管處表示，圍籬設置係陽管處依據陽明山國家公園保護利用管制原則，為資源保護及公共安全需要而設置的無固定基礎設施，也為維護特別景觀區資源、安全必要處理；有關動保處針對該處分單面推論認定及適用法源仍有疑義，後續將依法行政救濟。
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