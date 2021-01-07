陽明山牛群死亡遭市府開罰7.5萬　陽管處：將提行政救濟

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陽管處說明，2018年2月水牛多次進入園區外造成農損及居民精神壓力，另有多次進入車道影響行車安全狀況，經里長代表民意一再向台北市政府動保處等各單位陳情，2018年3月1日管理處邀集相關單位會勘釐清，但並無單位認為野化水牛為其管轄，會議結論請管理處協助將牛隻移回並補強既有圍籬。管理處基於夥伴關係及敦親睦鄰予以協助解決，依農會舊圍籬（刺絲網）修復及設置，修復圍籬係為阻隔遊客干擾牛隻、避免牛外逸造成區外農損、避免牛外逸車道影響安全所為之；並非動保處所陳述的圈養動物。
陽管處補充，依據去年12月21日下午由台北市動保處召開跨領域專家會議中獲得初步結果，牛隻死亡原因應該與食物來源成分與品質不佳有關，導致長期營養獲取不均，此與目前族群數量、天候因素以及植被退化具相關性；從牛死亡地點分散並非局限於圍籬內，當時即判斷與圍籬沒有相關聯，陽管處也非飼主。
陽管處調查，2016年台北市農會結束陽明山牧場經營，有主牛隻由牛主帶回，剩下在地自然繁衍的無主野化水牛；為釐清野化水牛歸屬，台北市政府動保處函詢農委會；農委會於2016年5月7日函復，如果確無所有人或實際管領人，則無動物保護法適用，由陽管處進行自然資源管理，動物主管機關以國家公園掌理自然資源管理而不介入；野化動物非家畜是否有動保法規範，各界看法不一。
陽管處表示，圍籬設置係陽管處依據陽明山國家公園保護利用管制原則，為資源保護及公共安全需要而設置的無固定基礎設施，也為維護特別景觀區資源、安全必要處理；有關動保處針對該處分單面推論認定及適用法源仍有疑義，後續將依法行政救濟。