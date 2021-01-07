中國大連超級傳播者1人傳33人　官員「封門」阻病毒

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當地疫情防控新聞發布會中，大連市民政局局長湯易指出，由於這波疫情具有潛伏期長、傳播速度快、情況複雜等特點，有病例做了11次核酸檢測才顯出陽性，有的地區檢測6輪還有陽性病例出現，因此大連宣布延長隔離時間，對居家和集中隔離人員實施14+7管控措施。
湯易表示，居家隔離起始時間從落實「人不出戶」管控之日起算，實施「14+7」措施，期間須做4次病毒核酸檢測（第1、7、13、20天），均呈現陰性才能解除居家隔離，且如果在居家隔離期內人員擅自外出，一經發現，該戶所有居家隔離人員將被送至隔離酒店實施集中隔離，並重新計算14+7隔離時間，集中隔離產生的費用自理。同時，該戶所在地全體住戶都將因此全部居家隔離14+7天。
中國此波疫情傳播來源，初步調查為5名碼頭工人，在貨船裝運貨物時接觸到新冠病毒，接下來汙染了工作工廠的零件，因而爆發這一波疫情，截至6日止，中國國家衛生健康委員會官方網站顯示，境內現有確診病例485例，累計報告確診病例8萬7278例。中國近期本土疫情呈現多點散發，據報導，多地相繼發出通知，要民眾「春節非必要不返鄉」，並呼籲春節期間少聚集、少外出，不要去中高風險地區。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。