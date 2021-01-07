登記參選北市黨部主委 吳怡農未否認事前見過蔡英文
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-07 11:19:58｜2021-01-07 11:24:03
新境界文教基金會副執行長吳怡農今（7）日上午前往民進黨台北市黨部登記參選台北市黨部主委補選。媒體大陣仗、擠爆民進黨台北市黨部，就為了捕捉吳怡農登記參選的這一刻。吳怡農在登記後接受媒體訪問時表示，
民進黨台北市黨部主委先前因候選人之間的齟齬而難產，在補選登記前，民進黨高層就有意放寬黨職參選條件，被稱為「吳怡農條款」，消息一出立刻引發派系不滿，當時吳怡農對外以「前輩很多，有更適合人選」為由，看似無意「淌渾水」，但在黨內歷經一番協調後，「吳怡農條款」順利通過，而他也在昨（6）日傍晚透過聲明表示，自己在看到民進黨連江縣黨部成立至今的過程，有了新的思考，於是決定登記參選北市黨部主委補選。今天吳怡農在民進黨台本市黨部代理主委葉同慶、評議委員會召集人 趙映光陪同下完成登記。接受媒體訪問時吳怡農表示，登記完之後他心裡感到很踏實，期待未來有機會跟黨部一起活化民進黨跟社會的連結，也希望1月31日能獲得黨員的支持，他會以團結、進步、創新為目標，向前輩們學習，不忘記熱情與初衷。
至於為何最後決定參選？這幾週是否跟黨主席蔡英文見過面？吳怡農並未否認，但也僅表示這幾週像許多黨內前輩私下請益，不便透露。不過，吳怡農也再次強調，雖然這次參選不在計畫中，但看到李問不斷嘗試改造、更新，在民進黨既有基礎上，希望民進黨可以往前走的決心，讓他決定參選，他也相信民進黨越好、台灣就會越好。吳怡農也指出，不論最後誰擔任北市黨部主委，都是一項非常大的挑戰，只有一個選擇，就是團結。因為每個黨部主委重要任務都包含選舉，民進黨在台北市很久沒執政了，要怎麼樣讓民進黨在台北市表現得更好，這對新任主委是很重要的任務。對於「為台北市長選舉鋪路」的傳言，吳怡農則說，他會全力支持民進黨推出的候選人。