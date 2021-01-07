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美國會恢復認證選舉人票議程　譴責暴力示威成歷史污點

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-07 10:59:21｜2021-01-07 11:08:26

美國國會/彭斯
▲美國當地時間週三（6），在歷經數小時的動亂之後，國會再次召開聯席會議，繼續認證大選選舉人票結果。（圖／美聯社／達志影像）
美國國會於當地時間週三（6）舉行聯席會議，準備認證總統大選選舉人票結果，但大量的川普支持者，於國會大廈外集結發起示威抗議，企圖阻止國會承認民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝出。激動的示威者推倒警方設下的路障，闖入建築物內，暴力衝突至少造成5人受傷、1人死亡。示威者闖入大廈數小時後，國會在6日晚間再次集會，繼續認證議程。
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華盛頓特區週三（6）宣布於當地晚間6時起實施宵禁，警方在事件中至少逮捕了13人。在示威者闖入前，538張選舉人票中只認證了12張，9張來自阿拉巴馬州、3張來自阿拉斯加州，皆投給了川普。負責主持會議的副總統彭斯（Mike Pence）在議程重啟後，先是感謝堅守在職位上的各位，並強調暴力不會獲勝，會議廳重啟時，世界將再次見證美國民主的力量和復原力。
▲1月6日，美國國會遭到激進的川普支持者闖入，大批警力進駐美國建築維安。（圖／美聯社／達志影像）
▲1月6日，美國國會遭到激進的川普支持者闖入，大批警力進駐美國建築維安。（圖／美聯社／達志影像）
共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）譴責暴力示威，並表示抗議並沒有成功干擾民主，美國國會過去面臨過更艱鉅的威脅，早前的抗議凸顯國會履行職務的重要性，國會不會屈服於恐嚇或無法之徒，將會正式認證2020年總統大選的勝者。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）將暴力事件歸咎於川普，形容國會大廈暴動是美國民主史上難以抹去的污點，而這毫無疑問是第45屆總統最糟糕的一個政治遺產，川普必須要為此付出責任，如果沒有他，一切都不會發生，1月6日將成為美國歷史上最黑暗的一天。

▲美國副總統彭斯負責主持認證會議。歷經4個多小時的混亂後，國會再次召集議員，共和民主兩黨的領袖都譴責今日發生的暴力事件。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國副總統彭斯負責主持會議。歷經4個多小時的混亂後，國會再次召集議員，共和民主兩黨的領袖都強烈譴責今日發生的暴力事件。（圖／美聯社／達志影像）
前總統歐巴馬（Barack Obama）發表國會暴力事件的聲明，指責現任總統川普煽動暴力，歷史將會永遠記住今日在國會內發生的暴力事件，而罪魁禍首就是不斷煽動選舉舞弊的總統。歐巴馬表示，近期他受到許多共和黨人的鼓舞，例如抗拒川普施壓的喬治亞州州務卿，歐巴馬認為，共和黨領導人們現在能夠決定美國命運的走向，呼籲他們阻止暴力的怒火、熄滅示威的氣焰。

希拉蕊（Hillary Clinton）則是批評示威者是民主的恐怖攻擊者，破壞了美國民主的基石：選舉後的和平政權交接。現在必須重建法治並追究暴徒的責任。希拉蕊表示，民主事實上非常脆弱，因此美國的領導人必須履行保護它的義務。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲歐巴馬在推特上對1月6日的暴力事件發表聲明。（圖／翻攝自Twitter）
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲希拉蕊批評暴動的行為是對民主的恐怖攻擊。（圖／翻攝自Twitter）
 
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