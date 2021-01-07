美國會恢復認證選舉人票議程　譴責暴力示威成歷史污點

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共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）譴責暴力示威，並表示抗議並沒有成功干擾民主，美國國會過去面臨過更艱鉅的威脅，早前的抗議凸顯國會履行職務的重要性，國會不會屈服於恐嚇或無法之徒，將會正式認證2020年總統大選的勝者。
參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）將暴力事件歸咎於川普，形容國會大廈暴動是美國民主史上難以抹去的污點，而這毫無疑問是第45屆總統最糟糕的一個政治遺產，川普必須要為此付出責任，如果沒有他，一切都不會發生，1月6日將成為美國歷史上最黑暗的一天。
前總統歐巴馬（Barack Obama）發表國會暴力事件的聲明，指責現任總統川普煽動暴力，歷史將會永遠記住今日在國會內發生的暴力事件，而罪魁禍首就是不斷煽動選舉舞弊的總統。歐巴馬表示，近期他受到許多共和黨人的鼓舞，例如抗拒川普施壓的喬治亞州州務卿，歐巴馬認為，共和黨領導人們現在能夠決定美國命運的走向，呼籲他們阻止暴力的怒火、熄滅示威的氣焰。
希拉蕊（Hillary Clinton）則是批評示威者是民主的恐怖攻擊者，破壞了美國民主的基石：選舉後的和平政權交接。現在必須重建法治並追究暴徒的責任。希拉蕊表示，民主事實上非常脆弱，因此美國的領導人必須履行保護它的義務。