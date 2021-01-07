首採網路、臨櫃雙銷售！央行牛年套幣10萬套 今開放申購
記者顏真真/台北報導
2021-01-07 11:14:43
中央銀行今（7）日公開第3輪生肖紀念套幣系列第5套「辛丑牛年生肖紀念套幣」，限量10萬套，每套維持1800元，今年更破天荒苜度採用網路及臨櫃雙軌銷售，今日中午12時起就可到台灣銀行網站申購，21日起開放台灣銀行各分行（簡易型分行除外）臨櫃購買。
央行發行局長施遵驊表示，今年牛年生肖套幣銷售數量為10萬套，「網路線上預購」及「臨櫃銷售」各配售5萬套，每套售價新台幣1800元，線上預購者每人最多可申購5套，臨櫃購買者每人每次限購1套。至於網路申購 ，預購時間自今日中午12時起至1月13日中午12時止，若預購數量超過配額，將進行電腦抽籤，並於1月14日上午9時公告中籤名單，同時開放繳款至1月18日15時30分止；完成繳款者，可於1月21日起1個月內至選定的台灣銀行分行領取。
施遵驊也說明，今年牛年生肖套幣採銀幣（面額新台幣100圓）及銅合金幣（面額新台幣10圓）各1枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「牛」圖樣為主題，背面為高雄前鎮地區極具地方特色的民俗活動「戲獅甲」；銅合金幣正面以生肖「牛」為主構圖，背面則為部分上彩的「百合花」。此外，牛年生肖套幣包裝盒設計新穎，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。