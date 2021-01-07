放大「TAIWAN」字樣 新版晶片護照1月11日開始申辦
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-07 11:42:02
為提升我國護照封面的台灣辨識度、維護我國人海外旅遊權益及便利，經立法院決議，外交部報請行政院核定，調整護照封面設計，發行新版晶片護照，以更彰顯台灣，外交部訂於本月1月11日發行新版晶片護照。
外交部今（7）日例行記者會上，領事事務局長葉非比報告指出，新版晶片護照封面放大「TAIWAN」字樣，將英文國名「REPUPLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，進一步提升晶片護照封面的「台灣」能見度。外交部已請我駐外館處周知各國政府、機場港口海關、移民局、國際航空運輸協會（IATA)及航空公司等，給予持用新版晶片護照國人通關便利，新版護照安全存量也已經準備完成。針對中央流行疫情指揮中心於去（2020）年12月30日宣布，我國自今年1月1日起，限縮非本國籍人士入出境及檢疫規定，葉非比表示，自1月15日起，入出境旅客除須依原規定檢附登機前3日內檢驗報告外，也須提供「檢疫居所證明」，以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選定居家檢疫者，則須1人1戶且經切結，有關詳細的檢疫規定，請洽衛福部疾病管制署。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。