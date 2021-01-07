反萊豬公投連署周末起登場　馬江中壢合體、盧江台中造勢

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國民黨組發會主委李哲華表示，本周六預計會有329個位於市場人潮聚集處的連署攤位在全國同步登場，至於願意配合的商家「友善連署點」，目前已經多達4千多個，正朝向5千大關邁進。
文傳會主委王育敏指出，目前在國民黨官方網站首頁有連署的空白制式表格可以下載，民眾如果想知道哪裡是距離自己最近的連署點，可以透過下載國民黨官方的手機app，透過電子地圖，就可以快速查到何處距離自己最近。她也預告將有1萬份反萊豬「民進黨官員說幹話」撲克牌會在連署點送給民眾，此外一黑、一白的大型萊豬玩偶「春嬌與志明」也會巡迴各地與民眾見面。
王育敏說，民眾可以選擇參加周末、周日的現場連署活動，或是把連署書填完後，寄送到國民黨中央黨部(台北市中山區八德路二段232號組發會)，未來黨中央也會設置專門的公投網站，讓民眾查閱連署進度。
青年部主任陳冠安表示，民眾連署時，務必依照身分證的資料工整填寫，六都市民不用寫台灣省，直接寫都市名稱即可，連署日期務必寫民國110年，不要寫西元年，以免遭到中選會以「不合格」為理由剔除。
陳冠安提醒民眾填寫連署書時，僅需於連署人、國民身分證統一編號、出生年月日、戶籍地址 4 個欄書寫，為避免連署書無效，不可有塗改、劃記，並需使用正體字，以民國填寫出生年，直轄市(台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市)，請民眾務必確認 4 項資訊都與身分證上文字相同，範例會附於官網空白連署書的下載區內，民眾可參照範例填寫。