詐欺犯與被害人對話中 霹靂小組從天而降
記者鄧力軍/台中報導
2021-01-07 11:40:39
台中市警局科偵隊日前追緝一個以陳男為首的11人詐騙集團，當霹靂小組打前鋒從天而降時，詐騙成員還拿著電話與被害人對話中，警方接過手機告訴被害人這是詐騙，對方還以為在開玩笑。而陳姓主嫌不久前才率團參拜大甲媽祖祈求平安，成員的身上及車上還放著壓轎金，但旋即全團落網，員警笑著告訴這幫詐騙成員「媽祖是不保佑騙徒的」!警方蒐証後將11人全都移送南投地檢署偵辦。
警方調查陳男率領的11人詐騙集團流竄於中部地區，每經過一段時間即更換機房位置，台中市警局科偵隊與少年隊、南投縣埔里分局共組專案分工偵查，並運用科偵隊自建的「科技偵防情資分析平臺」交叉關聯犯罪大數據情資資料，勾稽出涉案成員的相對聯絡關係，並過濾出詐騙機房流竄位置。專案小組月前鎖定機房位置並由霹霹小組打前鋒攻堅，當破門而入時嫌犯仍拿著手機與被害人對話中，員警搶過手機告訴被害人「剛剛是詐騙，現在才是真正的警察」，對方還認為是開玩笑，但終究擋下了一起詐騙。警方現場查扣了筆記型電腦3台、行動電話30餘支、教戰守則、第三級毒品愷他命及自小客車3輛等證物。警方還發現集團成員及車上都有一疊疊的壓轎金與平安符，原來陳姓主嫌日前才率團到大甲媽祖廟參拜祈求平安，警方調查，該集團係以假冒大陸的微信APP安全客服中心，誆稱被害民眾之身分遭人冒用並於網路販賣違法口罩，要求被害人配合調查而進行詐騙。警方蒐證完畢後將11人依詐欺、組織犯罪、毒品危害防制條例等案移請臺灣南投地方檢察署偵辦。