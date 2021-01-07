社宅免徵房屋稅、地價稅？柯文哲反對：剝奪未來市長權力
記者丁上程/台北報導
2021-01-07 11:23:46
台北市長柯文哲今天（7日）上午，針對萊豬進口以及社會住宅租金訂定等議題，進入台北市議會進行專案報告。報告中柯文哲表示，現階段社宅租金，雖然能透過「免徵地價稅、房屋稅」的角度，降低超過25%以上的租金，不過柯文哲卻反對免徵，強調「因為我們沒有理由把未來50年台北市長的權力拿掉」。
台北市明倫社宅租金三房型的租金高達4萬500元，引起社會譁然。民進黨立委江永昌昨天（6日）表示，現行《住宅法》對於社會住宅的地價稅、房屋稅免徵期只有10年，導致地方政府將10年以後的房地稅列入成本，租金便水漲船高，因此提出修法，將租稅10年免徵期的優惠年限取消，而由柯文哲領銜成立的民眾黨，甚至提案直接修法訂定，55年的社宅營運期通通免徵。柯文哲表示，現階段針對社宅的房屋稅與地價稅，前10年是免稅的，但依照社宅訂定55年的營運年限，後面還有45年，仍需要依法賦稅。「但是我反對不徵。」柯文哲說，「因為我們沒有理由把未來50年台北市長的權力拿掉，債留子孫我反對，但是這個大家可以討論」。
柯文哲以「印花稅」為例，強調印花稅每年可以為台北市政府帶入50億的地方性稅收，但行政院長蘇貞昌前年提出廢除印花稅，「你（蘇貞昌）說不徵我說可以啊，那台北市就少掉50億了，你要給我嗎？」柯文哲強調，房屋稅地價稅是地方稅，「如果大家說要取消，可以，但要先講好，以後的市長就沒有這筆錢了，這個大家要明講」。
而針對民眾黨在立法院內，提案讓社宅的55年營運期內，免徵房屋稅與地價稅，柯文哲表示自己沒有預設立場，「但我要先講清楚，這個房屋稅跟地價稅是地方稅，如果取消以後就少掉這筆錢，我個人認為不應該把以後市長的權力拿掉」。民進黨台北市議員吳沛憶則質疑，針對社宅課徵的地價稅與房屋稅，最後仍是繳交給台北市政府財政局，等於是北市府「左手拿給右手」，不會造成財政破口。不過柯文哲聽到以後卻頻頻搖頭，表示認為這是增加預算破口。