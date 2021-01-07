特企／富旺國際「VIE微美居」良辰吉時　歡慶動土

上市櫃豪宅品牌「富旺國際」(股票代號6219)，從台中跨足高雄的首發案，精挑每個城市最具潛力的核心地段，位於楠梓高大特區的「VIE微美居」，於1月6日吉時舉行盛大動土儀式，預計全案將在114年輝煌落成，屆時將成為高大特區內，少數具有國際美學觀點的建築代表！該案位於高雄大學特區黃金地段，周邊楠梓加工區有「鑽石場域更新計畫」的聯合投資案加持，加上2分鐘新台17線，未來通車約10分鐘直達美術館的利多，漲勢能量可謂蓄勢待發！2分鐘家樂福商圈，周邊生活機能完備，擁有6大商圈、20年學區，以及區內總計114萬坪生態綠意，首屈一指的地段區位、愜意休閒的自然環境、豪宅大師團隊的傾力打造，更讓楠梓掀起一波賞屋熱潮！

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「富旺國際」累積30年的豐厚經歷，仍不斷突破創新，深知一棟建築的永恆魅力，來自於細節與堅持，除了傾力實踐聯合國SDGs發展目標，成為永續建築、幸福企業的標竿，更堅持在最精華的地段打造最優質的建築，讓建築不僅保值力強，更具世界級的美感與舒適！歷年作品屢獲多座國家級獎項，這一次「VIE微美居」聯手豪宅團隊，以頂尖的設計規劃，獲得美國MUSE Design Awards最高榮譽鉑金獎的殊榮，展現世界級美學打造高規格建築，成為楠梓唯一具有國際級鉑金獎認證的建設品牌作品！

用更好的建築，為楠梓菁英精鑄更完美的幸福生活！「富旺國際」以現在都會菁英的需求為出發，規劃2-3房為主力，不僅匯聚豪宅大師團隊，打造輕古典與新現代融合的飯店建築美學，更採用結構權威-戴雲發的Alfa Safe柱中柱耐震工法，將精品宅升級為頂級渡假飯店宅，打造22項星級公設，其中空中賽車、露營、小白球的天際樂園與社區美食供餐服務，以及景觀泳池的水中吧檯、布幕電影院等豐富渡假設施，開創楠梓五大創舉，讓家成為世界級的品味，回家就能享受渡假人生！現在超值限量價，2-3房總價398萬起，需另加購車位，擁抱成家幸福不再只是夢想！



VIE微美居 2-3房國際飯店宅

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