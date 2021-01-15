「北台灣比佛利山莊」雅典大地　離塵不離城享受自然生活

由香賓建設有限公司投資興建，營建資歷近三十年，作品遍佈大桃園。這次的經典之作「雅典大地」座落在楊梅泰圳路，佔地逾5萬坪的造鎮基地，主打「離塵不離城」概念，已經吸引不少企業主關注。建商規劃53～56坪雙併透天及73坪獨棟別墅，1月2日正式開賣，獨棟別墅幾乎已經快銷售一空。

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「楊梅」受惠於五楊高架通車的便利，不論是楊梅體育園區、幼獅青創矽谷園區、三立媒體園區等，增加更多發展與就業機會，加上房價親民與區域價差效應，楊梅逐漸脫胎換骨更適宜居，是換屋族群享受生活的最佳選擇區域。目前已有不少高階客群已經鎖定，且迫不及待的想要享受號稱北台灣比佛利山莊的雅典大地環境，現場專案經理郭展誠表示，不僅有來自楊梅、中壢、平鎮地區的客群，甚至雙北客也開始關注雅典大地未來的環境，遠離城市的喧囂，享受回到家時的寧靜氛圍。

▲已有不少高階客群已經鎖定，且迫不及待的想要享受號稱北台灣比佛利山莊的雅典大地環境。（圖／建商提供）