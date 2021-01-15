「北台灣比佛利山莊」雅典大地 離塵不離城享受自然生活
生活中心/綜合報導
2021-01-15 13:00:00
由香賓建設有限公司投資興建，營建資歷近三十年，作品遍佈大桃園。這次的經典之作「雅典大地」座落在楊梅泰圳路，佔地逾5萬坪的造鎮基地，主打「離塵不離城」概念，已經吸引不少企業主關注。建商規劃53～56坪雙併透天及73坪獨棟別墅，1月2日正式開賣，獨棟別墅幾乎已經快銷售一空。
「楊梅」受惠於五楊高架通車的便利，不論是楊梅體育園區、幼獅青創矽谷園區、三立媒體園區等，增加更多發展與就業機會，加上房價親民與區域價差效應，楊梅逐漸脫胎換骨更適宜居，是換屋族群享受生活的最佳選擇區域。目前已有不少高階客群已經鎖定，且迫不及待的想要享受號稱北台灣比佛利山莊的雅典大地環境，現場專案經理郭展誠表示，不僅有來自楊梅、中壢、平鎮地區的客群，甚至雙北客也開始關注雅典大地未來的環境，遠離城市的喧囂，享受回到家時的寧靜氛圍。雅典大地交通地理位置優，只要35分鐘就可到台北，1分鐘可抵達楊湖路工業區、台31線；5分鐘到台1線、民富工業區、中山南路商圈；7分鐘楊梅市場站前商圈，生活機能不在話下；10分鐘車程皆可抵達楊心國小、楊梅國小、楊梅國中、楊梅高中，12年國教學區完善。週邊有秀才步道、福人步道；還有各式體驗觀光工廠、著名的埔心牧場、森林鳥花園親子休閒農場，頭重溪柚子公園、埔心公園、桃花天幕、伯公岡親水公園，都在附近，就像是生活在渡假村中的概念。「雅典大地」保留原始山林樣貌，以全齡社區為出發規劃，社區會館、迎賓綠廊、四季植栽、櫻花林、公園、環區步道、10米棟距、戶戶造景，實現一宅三生全齡共好的美好聚落。建商放大綠地比，打造光與樹的自然美景，將大自然還給住戶，讓珍愛土地，熱愛生活的一群人，幸福聚集。