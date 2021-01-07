中市雙十公車收費　外縣民眾霧煞煞

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江肇國指出，交通局擁有公車載運的刷卡後台資訊，應當剖析公車載運人口的結構，並針對族群確實進行政策宣導；而非讓優惠倉促上路，導致外地民眾或不符資格者手足無措。
賴佳微表示，近日接獲民眾反應，搭乘公車時以現金投幣付款，卻因為整台公車甚至票箱周圍完全沒有票價資訊，而投了與刷卡基本票價相同的15元，遭到司機大聲斥責少投幣5元，民眾除了感到難為情外，更多的是收費標準不透明的委屈。反觀六都其他城市，在公車中皆有收費標準列表供民眾參考；而台中連最簡單的資訊充分告知都沒有做好，遑論政策上路的相關配套。
周永鴻表示，盧市府亡羊補牢將雙十公車改為市民限定，但政策執行面有許多缺失。台中市有許多不在籍，但長期在台中生活的居民，另有約10萬3千名移工與1100多位持永久居留證的外籍朋友長居在此。台中市平日、假日也有許多外地民眾前來觀光。但市府不只市民限定綁卡漏洞百出，對於不在優惠內的長住民眾及觀光客，其搭乘公車及轉乘其他大眾運輸工具也沒有配套方案，規劃可說是十分草率。
議員表示，市政府推行政策時應充分思考各類族群所會遇到的問題與解決方案，重視市民所需固然重要，卻也不應忽略外地民眾來到台中工作、就學、遊玩等需求。另外，議員們建議，市府除了加強宣導新政策的實施措施，也應與公車廠商協調，期盼司機能更夠配合政令且耐心協助，讓乘客都能有舒適的感受。