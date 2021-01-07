NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

中市雙十公車收費　外縣民眾霧煞煞

記者柳榮俊/台中報導

2021-01-07 11:50:39

中市雙十公車優惠　外縣民眾收費霧煞煞
▲台中雙十公車對於外縣市旅客以及來台中工作的外縣市民眾，未清楚說明不符合優惠資格身份者該如何收費(圖／柳榮俊攝2021.1.7)
台中市雙十公車市民優先政策已於今年元旦開始實施，多名議員接獲外縣市民眾陳情，反應台中市交通局僅宣傳「市民綁卡」，而未清楚說明不符合優惠資格身份者該如何收費，甚至公車上亦無任何收費標準及政策宣導字樣，導致資訊不對稱而引發民眾與司機的爭執。今(7) 日民進黨市議員江肇國、賴佳微、周永鴻呼籲，市府除了保障市民的優惠權益，也應該顧及外地民眾，勿讓交通缺失留給外地人負面印象。
我是廣告 請繼續往下閱讀
江肇國表示，雙十公車市民優先是市民期待的政策，但不論是綁卡的資安問題、異常扣款，還是一般票價的收費標準、宣導資訊等，都顯示了市府推行雙十公車卻配套不足的缺失。
江肇國指出，交通局擁有公車載運的刷卡後台資訊，應當剖析公車載運人口的結構，並針對族群確實進行政策宣導；而非讓優惠倉促上路，導致外地民眾或不符資格者手足無措。

賴佳微表示，近日接獲民眾反應，搭乘公車時以現金投幣付款，卻因為整台公車甚至票箱周圍完全沒有票價資訊，而投了與刷卡基本票價相同的15元，遭到司機大聲斥責少投幣5元，民眾除了感到難為情外，更多的是收費標準不透明的委屈。反觀六都其他城市，在公車中皆有收費標準列表供民眾參考；而台中連最簡單的資訊充分告知都沒有做好，遑論政策上路的相關配套。

周永鴻表示，盧市府亡羊補牢將雙十公車改為市民限定，但政策執行面有許多缺失。台中市有許多不在籍，但長期在台中生活的居民，另有約10萬3千名移工與1100多位持永久居留證的外籍朋友長居在此。台中市平日、假日也有許多外地民眾前來觀光。但市府不只市民限定綁卡漏洞百出，對於不在優惠內的長住民眾及觀光客，其搭乘公車及轉乘其他大眾運輸工具也沒有配套方案，規劃可說是十分草率。
議員表示，市政府推行政策時應充分思考各類族群所會遇到的問題與解決方案，重視市民所需固然重要，卻也不應忽略外地民眾來到台中工作、就學、遊玩等需求。另外，議員們建議，市府除了加強宣導新政策的實施措施，也應與公車廠商協調，期盼司機能更夠配合政令且耐心協助，讓乘客都能有舒適的感受。
關鍵字

NOW民調中心

2020最強影視主題曲哪首是您心目中的TOP1?

2020最強影視主題曲哪首是您心目中的TOP1?

繼續作答
2020政府政策大轉彎惹爭議，你印象最深刻的是哪個呢？

2020政府政策大轉彎惹爭議，你印象最深刻的是哪個呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀